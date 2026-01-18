Η Ισπανία έκλεισε το 2025 με ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, καταγράφοντας αύξηση 2,9%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνει το 1,4%. Παρά την καλή εικόνα της οικονομίας, οι χρεοκοπίες αυξάνονται ραγδαία: τα πτωχευτικά αιτήματα αυξήθηκαν κατά 44,4% το πρώτο εννιάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, φτάνοντας τις 40.000 σε σχέση με τις 27.700 της προηγούμενης χρονιάς.

Το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά ισπανικό, αλλά στην Ισπανία φαίνεται πιο έντονο. Ο βασικός λόγος είναι οι λεγόμενες «εταιρείες ζόμπι», επιχειρήσεις που επέζησαν χάρη σε κρατικές ενισχύσεις και χαμηλά επιτόκια κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πλέον, με την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, εξαφανίζονται σταδιακά.

Σύμφωνα με στοιχεία της D&B, στην Ισπανία υπάρχουν ακόμα 35.685 τέτοιες εταιρείες, κυρίως μικρομεσαίες, αλλά και πάνω από 1.300 μεγάλες και 1.600 μεσαίες.

Αν και μειώνονται σταθερά, αντιπροσωπεύουν το 2,8% των ενεργών επιχειρήσεων της χώρας.

Οι τομείς που πλήττονται περισσότερο είναι η εστίαση, η φιλοξενία και η κατασκευή. Αυτές οι επιχειρήσεις βασίζονταν σε δάνεια και κρατικές ενισχύσεις για να επιβιώσουν και τώρα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην αύξηση των επιτοκίων και στη μείωση της κερδοφορίας, οδηγώντας σε συνεχείς λουκέτα.

Παρά τις χρεοκοπίες, η συνολική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, γεγονός που εξηγεί την ταυτόχρονη ύπαρξη ισχυρής ανάπτυξης και αύξησης των πτωχεύσεων.

Επιπλέον, οι αλλαγές της ισπανικής νομοθεσίας, όπως ο Νόμος 16/2022 για την πρόληψη και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, έχουν συμβάλει στην αύξηση των στατιστικών. Η νομοθεσία αυτή εισήγαγε νέες διαδικασίες που καταγράφονται πλέον επίσημα, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της αύξησης των πτωχεύσεων.

Οι αναλυτές προειδοποιούν επίσης για ένα πιθανό «δεύτερο κύμα» χρεοκοπιών, που θα προκύψει από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιχειρήσεις που δεν επενδύσουν ή δεν προσαρμοστούν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα βιωσιμότητας, καθώς η αρχική φάση της μετάβασης αυξάνει τις επενδύσεις περισσότερο από τα πραγματικά οικονομικά οφέλη.

Η Ισπανία παρουσιάζει ισχυρή μακροοικονομική ανάπτυξη, αλλά σε μικροοικονομικό επίπεδο αποκαλύπτεται ένας ευάλωτος επιχειρηματικός ιστός, όπου οι εταιρείες ζόμπι της πανδημίας εξαφανίζονται και φέρνουν στο φως την ανάγκη για προσαρμογή και αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων.