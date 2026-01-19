Η φετινή πορεία του ποδοσφαιρικού Άρη εξελίσσεται σε μια διαρκή δοκιμασία, με την εικόνα της ομάδας να επιβεβαιώνει αγωνιστικά την έντονη φθορά που έχει συσσωρευτεί μέσα στη σεζόν. Οι εμφανίσεις στο γήπεδο και τα ψυχρά στατιστικά δεδομένα συνθέτουν ένα σκηνικό που μόνο προβληματισμό προκαλεί.

Η νέα απογοήτευση απέναντι στην ΑΕΛ Novibet δεν αποτέλεσε απλώς ακόμη ένα κακό αποτέλεσμα, αλλά ήρθε να προστεθεί σε μια αλυσίδα αρνητικών επιδόσεων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη βεβαρημένο αποτύπωμα της πορείας του Μανόλο Χιμένεθ και των παικτών του. Μία πορεία, μέσα από την οποία προκύπτουν δύο πολύ αρνητικά νούμερα.

Στο πρωτάθλημα, ο Άρης έχει καταγράψει μόλις τρεις νίκες μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών, στοιχείο ενδεικτικό της αγωνιστικής στασιμότητας που χαρακτηρίζει τη φετινή του πορεία. Ενδιάμεσα υπήρξαν άλλες τρεις νίκες γοα το Κύπελλο, αλλά δεν αρκούν για να αλλάξουν τη συνολική εικόνα και να αναιρέσουν ότι στο πρωτάθλημα έχει μία τριάδα νικών από τις 20 Σεπτεμβρίου!

Μία αδυναμία της ομάδας να κερδίσει, που σε μεγάλο βαθμό -όχι στον απόλυτο- οφείλεται και στο μεγάλο πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται στην επίθεσή της.

Ο Άρης δεν σκόραρε χθες στη Λάρισα και έτσι παραμένει η 2η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος με μόλις 14 γκολ σε 17 αγώνες! Ένα νούμερο που έχουν επίσης οι Ατρόμητος και Παναιτωλικός.

Η παραγωγικότητα της ομάδας αποτελεί σταθερό θέμα συζήτησης και με τον Χιμένεθ να αδυνατεί να βρει λύσεις, όπως φάνηκε και χθες που ο Άρης ήταν… άδειος από ιδέες ώστε να απαντήσει στο γρήγορο γκολ της ΑΕΛ Novibet.