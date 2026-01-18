Με το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιακή του χώρα μεταφέρθηκε 41χρονος στο ΓΝ Πάφου, ενώ η αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε το Σάββατο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε περιοχή της Πέγειας στην Κύπρο. Ένας 30χρονος ύποπτος μεταφέρθηκε σήμερα, Κυριακή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα προσωποκράτησης του για διάστημα οκτώ ημερών. Ο ύποπτος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, γύρω στις 23:40 το Σάββατο η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για συμπλοκή σε συγκεκριμένη διεύθυνση στην Πέγεια. Στο σημείο εντοπίστηκε ο ύποπτος έξω από την οικία του, ενώ το όχημά του βρέθηκε ακινητοποιημένο σε μικρή απόσταση, με ζημιές στο αμάξωμα και σπασμένο τζάμι.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περιπολικό της Αστυνομίας σταμάτησε όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, οι οποίοι ανέφεραν ότι μετέφεραν μαχαιρωμένο πρόσωπο. Το όχημα συνοδεύτηκε στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 41χρονος έφερε μαχαίρι καρφωμένο στη δεξιά κοιλιακή χώρα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο χειρουργείο, ωστόσο κατέληξε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε και ο 30χρονος, ο οποίος έφερε εκδορές και τραύματα και νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους, καθώς και ακόμη τρία άτομα.

Από τις πρώτες εξετάσεις προκύπτει ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν μεταβεί από άλλη πόλη στην Πέγεια για να συναντήσουν τον ύποπτο και να επιλύσουν προσωπική διαφορά, μετά από έντονη αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί μέσω TikTok. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σημειώθηκε ένταση, με το θύμα να προκαλεί ζημιές στο όχημα του υπόπτου. Ακολούθως, ο ύποπτος φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι με μεγάλη λεπίδα, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 41χρονο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο ύποπτος φέρεται να τραυμάτισε και δεύτερο άτομο με το όχημά του, προκάλεσε τροχαία σύγκρουση με σταθμευμένο αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή.

Ο ύποπτος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής βάσει δικαστικού εντάλματος. Κατά την ανάκρισή του φέρεται να παραδέχθηκε τον τραυματισμό του θύματος, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει.

Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Αναμένεται η λήψη δεκάδων καταθέσεων, η διενέργεια επιστημονικών εξετάσεων στη σκηνή, καθώς και έρευνες σε οχήματα και υποστατικά.

Η νεκροψία επί της σορού του 41χρονου αναμένεται να διενεργηθεί τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από Καθημερινή Κύπρου και Today Press