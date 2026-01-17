Με τιμές εν ενεργεία προέδρου της Δημοκρατίας και δημοσία δαπάνη, κηδεύτηκε παρουσία του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, σύσσωμου του Υπουργικού Συμβουλίου, του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, του Τουρκοκύπριου ηγέτη ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν και εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής, εκκλησιαστικής και στρατιωτικής ηγεσίας, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 94 ετών.

Γύρω στις 12:30 το μεσημέρι έφτασαν στον ναό της Του Θεού Σοφίας ο κ. Γεραπετρίτης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο. Επίσης, έφτασε σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου κατευθύνθηκαν εντός της εκκλησίας για να συλλυπηθούν τους οικείους του αποβιώσαντα πρώην Προέδρου, ενώ λίγο πριν από τη 13:00 έφτασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Η σορός του εκλιπόντος μεταφέρθηκε νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας επί κιλλίβαντα πυροβόλου όπλου, συνοδεία της Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου. Της εξόδιου ακολουθίας προΐστατο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Επικήδειο λόγο εκφώνησαν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο κ. Γεραπετρίτης, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης, εκ μέρους των συνεργατών του εκλιπόντος ο Μιχάλης Παπαπέτρου και εκ μέρους της οικογένειας ο γιός του, Ευέλθων Βασιλείου.

Επικήδειο εκφώνησε εκ μέρους του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, συνεργάτης του, ο οποίος ανέφερε ότι στην επαφή του (του Μουσταφά Ακιντζί) με τον Γιώργο Βασιλείου κατανόησαν, ότι «η Ειρήνη δεν μπορεί να περιμένει την τέλεια πολιτική συνθήκη». «Μας έδωσε και στις δύο κοινότητες την άδεια να ελπίζουμε ξανά», είπε και πρόσθεσε πως «η Κύπρος μπορεί να προχωρά μπροστά μόνο με διαπραγματεύσεις».