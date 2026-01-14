Ο πρώην Πρόεδρος της Κύπρου, Γιώργος Βασιλείου, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε ηλικία 94 ετών, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Όπως μεταδίδει το sigmalive.com την απώλεια του Γιώργου Βασιλείου γνωστοποίησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου.

“Είναι δύσκολο να αποχαιρετίσω αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο του και τον λαό της Κύπρου”, σημειώνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Ο Γιώργος Βασιλείου, ήταν ο 3ος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού.

Εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 21 Φεβρουαρίου του 1988 και η θητεία του έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 1993.

Ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την εξεύρεση δίκαιη λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα.

Επί προεδρίας του υποβλήθηκε αίτηση για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα, επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, ο Γιώργος Βασιλείου ανέλαβε ως επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν υπεύθυνος για το όλο έργο της εναρμόνισης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου. Η προσπάθεια στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Τον Οκτώβριο του 2002 του απενεμήθη ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι η ανώτατη διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.