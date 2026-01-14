Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο μέλους της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία, υπόθεση που οι αρχές απέδωσαν σε μη εγκληματική ενέργεια, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Κύπρο. Πρόκειται για τον θάνατο του γνωστού Ρώσου επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ.

Former Uralkali CEO Vladislav Baumgertner goes missing in Cyprus Mysterious suicides among Russia’s elite have already happened — now come mysterious disappearances. The 56-year-old Russian businessman Vladislav Baumgertner has gone missing in Limassol. He stopped responding on… pic.twitter.com/C2Oj4cECD3 — NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2026

Ο Μπαουμγκέρτνερ εντοπίστηκε νεκρός στη Λεμεσό, έπειτα από εβδομάδα ερευνών των κυπριακών αρχών για τον εντοπισμό του. Ο επιχειρηματίας, που ζούσε και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό, βρέθηκε σε περιοχή του Πισσουρίου.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί από τις 7 Ιανουαρίου 2026, γεγονός που είχε προκαλέσει κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyprus Times, η σορός του βρέθηκε σε κατάσταση τυμπανισμού, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροτομή.

Το παρελθόν του επιχειρηματία

Ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ είχε γίνει ευρύτερα γνωστός το 2013, όταν ο Αλεξάντρ Λουκασένκο διέταξε τη σύλληψή του στο πλαίσιο του λεγόμενου «πολέμου του καλίου». Τότε, ως CEO της ρωσικής εταιρείας Uralkali, αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία με τη λευκορωσική Belaruskali, όπως αναφέρει ο ερευνητικός ιστότοπος «Meduza».

Συνελήφθη στο Μινσκ από τις μυστικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας, προκαλώντας ένταση στις σχέσεις Μινσκ – Μόσχας. Τελικά εκδόθηκε στη Ρωσία και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το 2015 η υπόθεση αρχειοθετήθηκε, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του. Έκτοτε, ο Μπαουμγκέρτνερ επέστρεψε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της εταιρείας Global Ports.