Κύπρος βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι αρχές ερευνούν δύο μυστηριώδεις υποθέσεις: τον θάνατο στελέχους της ρωσικής Πρεσβείας στη Λευκωσία και την εξαφάνιση ενός Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026 εντοπίστηκε νεκρός, μέσα στο γραφείο του, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.

Οι αρχές ενημερώθηκαν με καθυστέρηση αρκετών ωρών. Όταν αστυνομικό κλιμάκιο έφτασε στην Πρεσβεία, η είσοδος στο εσωτερικό του κτιρίου δεν τους επετράπη, ενώ η σορός του Ρώσου διπλωμάτη παραδόθηκε στην αυλή των εγκαταστάσεων.

Οι αστυνομικοί δεν έλαβαν άδεια για να πραγματοποιήσουν έρευνα, ενώ η Πρεσβεία ενημέρωσε ότι ο θάνατος οφείλεται σε αυτοχειρία. Παράλληλα, αναφέρεται πως ο Ρώσος πρέσβης άφησε επιστολή, η οποία –σύμφωνα με την Πρεσβεία– θα σταλεί απευθείας στη Μόσχα χωρίς να παραδοθεί στις κυπριακές αρχές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν στενά και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, η οποία ενδέχεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.

Παράλληλη εξαφάνιση Ρώσου επιχειρηματία

Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν και την εξαφάνιση του Ρώσου επιχειρηματία Vladislav Baumgertner, ο οποίος χάθηκε από τη Λεμεσό στις 7 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν εντοπιστεί η σορός στην Πρεσβεία.

Ο 56χρονος Baumgertner, πρώην επικεφαλής της εταιρείας Uralkali, αγνοείται παρά τις εκτεταμένες έρευνες. Το τελευταίο σήμα του κινητού του εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη παραθαλάσσια περιοχή, ενώ οι κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες εντοπισμού του.

Διπλωματική ένταση και ανησυχία για γεωπολιτικές προεκτάσεις

Τα δύο περιστατικά σημειώνονται σε περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Κύπρου και Ρωσίας. Η Λευκωσία έχει καταγγείλει «υβριδική επίθεση από ρωσικά κέντρα» και προσπάθειες αποσταθεροποίησης, στον απόηχο διεθνών εξελίξεων, όπως η ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο και η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Αστυνομία Κύπρου αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων για να διαπιστώσει αν πρόκειται για τραγική σύμπτωση ή για οργανωμένη ενέργεια με πολιτικό υπόβαθρο. Τα γεγονότα, πάντως, εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανή εμπλοκή γεωπολιτικών συμφερόντων στο νησί.