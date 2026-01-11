Η Φιλίππα Καρσερά, σύζυγος του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ), υπό τη «σκιά» βίντεο που φέρεται να συνδέει τον Νίκο Χριστοδουλίδη με επιχειρηματικά συμφέροντα. Η ίδια έκανε λόγο για διαπλοκή και διαφθορά, καταγγέλλοντας μια εκστρατεία δυσφήμισης εις βάρος της οικογένειάς της.

Στην ανάρτησή της η Φιλίππα Καρσερά αναφέρεται σε προσωπική επίθεση που, όπως υποστηρίζει, δέχεται η ίδια και η οικογένειά της μέσω κοινωνικών δικτύων, με «διασπορά ψευδών ειδήσεων και δυσφημιστικών σχολίων». Τονίζει ότι δεν θα ανεχθεί τέτοιες πρακτικές και έχει ήδη ζητήσει νομική συμβουλή.

Όπως σημειώνει, «το γεγονός ότι είμαι σύζυγος του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί δικαιολογία ή ελαφρυντικό για αυτές τις ανυπόστατες επιθέσεις». Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τη μαζική αναπαραγωγή «κακοηθειών και ανυπόστατων ισχυρισμών» που, όπως λέει, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα της οικογένειάς της.

Η Καρσερά υπενθυμίζει ότι από τον Μάρτιο του 2023 ανέλαβε την προεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΑΦΚΣ, τηρώντας τη νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2015. Αναφέρει πως μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του Φορέα και την παροχή περισσότερων υποτροφιών για παιδιά από άπορες οικογένειες, οι επιθέσεις εναντίον της εντάθηκαν.