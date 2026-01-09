Δημόσια πρόσκληση σε όποιον έχει στοιχεία για χρηματισμό του να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους έκανε με δήλωση του την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με βίντεο που επιχειρεί να παρουσιάσει εικόνα διαφθοράς στο Προεδρικό της Λευκωσίας.

Ο Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά τα εγκαίνια οίκου ευγηρίας στη Λάρνακα, είπε ότι «όποιος έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ή κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους».

Και πρόσθεσε «το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανέναν, μα σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς».

Ο Χριστοδουλίδης δηλώνει ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων

«Η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, την οποία ξεκίνησα από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα τη συνεχίσω, διότι είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα.

Και είδαμε και σήμερα τα αποτελέσματα της επίσκεψης μου στις ΗΠΑ με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας. Και, ναι, μέσα στο πλαίσιο και αυτών των επενδύσεων, αυτές οι εταιρείες που έρχονται, ναι, πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος, θέλω να το επαναλάβω, για το κράτος.

Και το κάνουν σε τομείς της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς» ανέφερε χαρακτηριστικά, στις ίδιες δηλώσεις του ο Χριστοδουλίδης.

Σημειώνεται πως το επίμαχο βίντεο δημοσιεύεται ως διαρροή και περιγράφεται από την πηγή ανάρτησης ως καταγραφή με κρυφή κάμερα, σε συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα, όπου οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να μην γνωρίζουν ότι μαγνητοσκοπούνται.

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες συμμετέχουν ο Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν στο βίντεο είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο.

Το video διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών δημοσιεύτηκε ως διαρροή στον λογαριασμό της Emily Thompson, η οποία παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας.

Όπως αναφέρει το philenews.com, για το θέμα κατέθεσε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας ως παραπονούμενος ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης.

Κατά το δημοσίευμα, αιτία για την καταγγελία του είναι το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» και τον εμφανίζει να μιλά για την καμπάνια του Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023.