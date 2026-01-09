Τι τρέχει τελικά με το βίντεο το οποίο εμφανίστηκε χθες στο Χ και επιχειρεί να συνδέσει τον κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, με αδιαφανείς καταθέσεις στην προεκλογική του εκστρατεία, έτσι που να μη φαίνεται η υπέρβαση του ορίου του ενός εκατομμυρίου που ορίζει η νομοθεσία; Η κυβέρνηση της Λευκωσίας αντέδρασε άμεσα, μιλώντας ακόμα και για υβριδικό πόλεμο εναντίον της Κύπρου, υποδεικνύοντας ότι ξεκάθαρα πρόκειται για συρραφή δηλώσεων, από αγνώστους, έτσι που να κολλούν στο «αφήγημα».

Ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές του βίντεο, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης (ο άλλος είναι ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου και σύγαμπρός του Χαράλαμπος Χαραλάμπους), έκανε αμέσως καταγγελία στην Αστυνομία και έδωσε κατάθεση αυτοβούλως, παραδίδοντας, όπως είπε, στοιχεία που δείχνουν πως πρόκειται για κακόβουλο μοντάζ. Αυτά «φωτογράφισε» και η κυβέρνηση, που μίλησε ακόμα και για ύπαρξη «στοιχείων τα οποία παραπέμπουν σε υβριδική δραστηριότητα εις βάρος της Κύπρου». Σε αυτό συνηγορεί – λένε κυπριακές κυβερνητικές πηγές – και το γεγονός ότι το βίντεο αναρτήθηκε από έναν άγνωστο ψευδώνυμο λογαριασμό, μία μόνο ημέρα μετά την ομολογουμένως ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση για την ανάληψη της κυπριακής προεδρίας. Το ζήτημα χειρίζεται η Αστυνομία, ενώ η αντιπολίτευση αντέδρασε και εκείνη άμεσα ζητώντας να δοθούν εξηγήσεις.

Οι δηλώσεις Λετυμπιώτη…

Η δήλωση, συγκεκριμένα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ανέφερε ότι: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας». Σε δεύτερη γραπτή του δήλωση, ο Λετυμπιώτης πρόσθεσε: «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

…και η παρέμβαση Κασσελάκη

Μια μάλλον εύθυμη νότα στο ομολογουμένως βαρύ σκηνικό, ήρθε από την Αθήνα με τον Στέφανο Κασσελάκη να ζητεί την παραίτηση του κύπριου προέδρου για το εν λόγω βίντεο. Μάλιστα έγραψε – άγνωστο γιατί – ότι στηρίζει το κόμμα Αλμα, του πρώην γενικού ελεγκτή της Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Επισημαίνω ότι ο Μιχαηλίδης είχε παυθεί ομοφώνως από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ως ανίκανος και ακατάλληλος να φέρει εις πέρας το έργο του. Το αίτημα Κασσελάκη περί παραίτησης, πάντως, παρότι ανήκουστο από πολιτικό της Ελλάδας, η Λευκωσία δεν το σχολίασε.

Απάντηση για τον «ισραηλινό σύμβουλο»

Απάντηση για το δημοσίευμα της «Haaretz» έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, σε ό,τι αφορά την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, μεσολάβησε για την πρόσληψη ενός συνεργάτη του και ειδικού της πολιτικής επικοινωνίας στην προεκλογική εκστρατεία του κυβερνώντος κόμματος το 2023. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε καταρχάς την όποια σύνδεση «με άλλες περιπτώσεις που ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη». Αναφερόμενος, προφανώς, στη δίκη των υποκλοπών του Predator. Ως προς τη συνεργασία με τη ΝΔ απάντησε: «Μεταξύ των πολλών εταιρειών από τις οποίες ζήτησε τότε το επικοινωνιακό επιτελείο της ΝΔ προτάσεις για την καμπάνια των εκλογών, είναι και αυτή η εταιρεία. Εγιναν κάποιες παρουσιάσεις από την πλευρά της εταιρείας σε στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου της Πειραιώς, της ΝΔ, όμως δεν προχώρησε η συνεργασία αυτή και δεν υπήρξε οποιαδήποτε συνεργασία ούτε στις εκλογές του 2023, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ή προγενέστερη περίοδο».

Ο Σπυρίδων-Αδωνις και το ψευδώνυμο

Σε κάτι πιο ελαφρύ, να σας πω ότι ιδιαίτερα διασκεδαστική ήταν η αντιπαράθεση που προκλήθηκε στα social media, με αφορμή διευκρινίσεις που θέλησε να δώσει ο Αδωνις Γεωργιάδης για… το όνομά του. Ο υπουργός Υγείας θέλησε να ξεκαθαρίσει, συγκεκριμένα, ότι το «Αδωνις» δεν αποτελεί καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, αλλά μέρος του βαπτιστικού του. Διότι πολύ τον ενοχλεί να λένε ότι το όνομά του είναι σκέτο «Σπύρος». Για να το αποδείξει δημοσίευσε μια φωτογραφία της παλιάς του αστυνομικής ταυτότητας. Προσέξτε, όμως, τι ακολούθησε: σε ερώτηση ενός άλλου χρήστη για το πώς διατήρησε την παλιά του ταυτότητα, εμφανίστηκε αντί του Αδώνιδος να απαντά σε πρώτο πρόσωπο ο λογαριασμός «Νεοφιλελεύθερος23». Το γεγονός αυτό οδήγησε πολλούς να κατηγορήσουν τον υπουργό ότι διατηρεί ψευδώνυμο λογαριασμό. Ο ίδιος, πάντως, το διάψευσε κατηγορηματικά, όπως και ο ψευδώνυμος λογαριασμός. Ενώ με τον Γιώργο Καραμέρο του ΣΥΡΙΖΑ, που τον εγκάλεσε για τον λογαριασμό, τα είπαν και τηλεφωνικά για να λήξει η παρεξήγηση. Μιλάμε για σοβαρά θέματα, όχι αστεία…