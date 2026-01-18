Ο Παύλος Γερουλάνος, καλεσμένος στην εκπομπή «Face to Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, μίλησε σε πιο χαλαρό τόνο για πτυχές της καθημερινότητάς του, αποκαλύπτοντας μια απλή συνήθεια που τον βοηθά να χαλαρώνει.

Αναφερόμενος στην αγαπημένη του συνταγή, εξήγησε ότι το φαγητό που προτιμά και μαγειρεύει συχνά μόνος του λειτουργεί για εκείνον ως μια μικρή καθημερινή σταθερά: «Έχω ένα φαγητό στάνταρ για να μη σκέφτομαι κάθε μέρα τι θα φάω.

Λαβράκια, με λάδι, λεμόνι και λίγο αλάτι. Απλό, ελληνικό, καθαρό», σημειώνοντας ότι, όπως και στην πολιτική, έτσι και στη ζωή, οι απλές επιλογές είναι συχνά εκείνες που αντέχουν στον χρόνο.»

Διαβάστε ακόμη

Ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε στο «Face 2 Face» για όλους και για όλα

Γερουλάνος για την απώλεια της αδερφής του Δέσποινας: «Mου κόστισε πολύ, ένιωσα ότι κόπηκε ένα κομμάτι μου»

Ο Παύλος Γερουλάνος «ιδιοκτήτης» του Μεγάρου Μαξίμου – Η άγνωστη ιστορία της οικογένειάς του που δεν ήξερε ούτε ο ίδιος