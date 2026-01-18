Μια απρόσμενη και ευχάριστη στιγμή σημάδεψε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΥΡΙΖΑ στο Ψυρρή. Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, αντί να περιοριστεί σε χαιρετισμό και ευχές, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε δύο γνωστά κομμάτια, προκαλώντας ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τα στελέχη του κόμματος και δίνοντας τον τόνο για χορό και γιορτινή ατμόσφαιρα.

