Η Βίκυ Κουλιανού μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, τον τρόπο που αποχαιρέτησε εξηγώντας παράλληλα γιατί δεν παρέστη στην κηδεία του. Όπως είπε «Ο θάνατος του Μιχάλη Ασλάνη ήταν κοντά με τον θάνατο του μπαμπά μου. Δεν πήγα στην κηδεία του, όπως δεν πήγα και στην κηδεία του μπαμπά μου».

Στη συνέχεια, το πρώην μοντέλο περιέγραψε πώς βίωσε το προσωπικό της πένθος, τονίζοντας ότι οι αποχαιρετισμοί δεν περιορίζονται σε μια τελετή. Εξήγησε ότι ένιωσε την απώλεια του πατέρα της ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, ακούγοντας ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου.

«Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που φεύγουν είναι κάπου αλλού πολύ καλά. Σε μία τεράστια υπέροχη αγκαλιά. Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά νομίζω ότι οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας. Αποχαιρέτησα τον μπαμπά μου ένα χρόνο μετά, ακούγοντας Μητροπάνο που ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής».

«Ήμουν σε ένα στέκι στο Παγκράτι, σε ένα ρεμπετάδικο και δεν είχα καν κλάψει για τον θάνατο του μπαμπά μου. Μια παρέα δέκα ατόμων που ήμασταν και ξαφνικά σηκώθηκα από εκεί, βγήκα έξω και έκλαιγα με λυγμούς για μια ώρα. Οι αποχαιρετισμοί μέσα μας έχουν τον δικό τους χρόνο» τόνισε.