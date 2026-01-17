Η πολυτελής έπαυλη του Τζιν Χάκμαν στο Νέο Μεξικό αναμένεται να βγει προς πώληση έναντι 6,25 εκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατο του βραβευμένου ηθοποιού και της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα.

Οι αρχές εντόπισαν τα σώματα του 95χρονου Χάκμαν και της 65χρονης πιανίστριας συζύγου του στις 26 Φεβρουαρίου 2025, στην κατοικία τους στη Σάντα Φε. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν, ότι οι δύο τους πέθαναν με διαφορά περίπου μίας εβδομάδας. Η Αρακάουα έχασε τη ζωή της γύρω στις 11 Φεβρουαρίου από το σπάνιο σύνδρομο πνευμονίτιδας από ιό χάτα (hantavirus), που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων περιττωμάτων ή σάλιου τρωκτικών. Ο Χάκμαν φέρεται να πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου από καρδιοπάθεια με επιπλοκές της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με το Associated Press.

Το ζευγάρι ζούσε απομονωμένο στην έκταση των 53 στρεμμάτων, που ο Χάκμαν είχε αγοράσει τη δεκαετία του 1990, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η πώληση και οι αγοραστές

Οι μεσίτες Τάρα Σ. Έαρλι και Ρίκι Άλεν, από τη Sotheby’s International Realty, δήλωσαν στη Wall Street Journal, ότι όλα τα προσωπικά αντικείμενα του ζευγαριού έχουν απομακρυνθεί από την κατοικία των περίπου 1.200 τ.μ., η οποία έχει πλέον επιπλωθεί επαγγελματικά για την πώληση. Όπως σημείωσαν, γνωρίζουν ότι η τραγική ιστορία του σπιτιού ενδέχεται να αποθαρρύνει κάποιους αγοραστές.

Για τον λόγο αυτό, δεν προστέθηκε καμία ετικέτα «διασημότητα premium» στην τιμή πώλησης. «Θα υπάρξουν αγοραστές που δεν θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο, όπου έχει συμβεί θάνατος», είπε η Έαρλι και πρόσθεσε: «Εμείς το πουλάμε για τις αρετές και τα θετικά του στοιχεία». Οι μεσίτες τόνισαν επίσης, ότι θα ελέγχουν προσεκτικά όσους ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το ακίνητο, ώστε να αποφευχθεί κάθε εκδήλωση μακάβριας περιέργειας.

Το σπίτι και η αρχιτεκτονική του

Το κτήμα περιλαμβάνει κύρια κατοικία με τρία υπνοδωμάτια, ξενώνα, στούντιο, γήπεδο γκολφ, πισίνα και υδρομασάζ, μέσα σε δεκάδες στρέμματα δασικής γης. Ο Χάκμαν και η Αρακάουα είχαν επεκτείνει σταδιακά το συγκρότημα, συνεργαζόμενοι με τους αρχιτέκτονες Χάρι Ντέιπλ και Στίβεν Σάμιουελσον από το τοπικό γραφείο Studio Arquitectura.

Ο Σάμιουελσον είχε δηλώσει στο περιοδικό Architectural Digest, ότι το αρχικό κτίσμα ήταν ένα εγκαταλελειμμένο μπλοκ της δεκαετίας του ’50, αλλά ο Χάκμαν είδε τις δυνατότητές του. «Δεν ήθελαν να αναπαράγουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Πουέμπλο. Ήταν κάτι πιο πρωτόγονο, σαν αχυρώνας που μετατράπηκε σε σπίτι – μαζικό και ζεστό ταυτόχρονα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός συμμετείχε ενεργά στις εργασίες ανακαίνισης, ενώ όταν απουσίαζε λόγω γυρισμάτων, η σύζυγός του τον ενημέρωνε τηλεφωνικά για κάθε αλλαγή. Η ίδια η Έαρλι ανέφερε ότι απαιτούνται ορισμένες εργασίες συντήρησης, όπως νέα στέγη, οι οποίες θα καλυφθούν από το κληροδότημα του Χάκμαν.

Η προσωπική ζωή και η παρακαταθήκη

Η δικηγόρος Τζούλια Πίτερς έχει αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του ζευγαριού. Δεν έχει γίνει γνωστό, αν ο Χάκμαν άφησε κληρονομιά στα τρία του παιδιά – Κρίστοφερ, Ελίζαμπεθ και Λέσλι – από τον πρώτο του γάμο με τη Φέι Μαλτέζε.

Ο ηθοποιός είχε παραδεχθεί παλαιότερα ότι η καριέρα του είχε απομακρύνει την οικογένειά του, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε επανασύνδεση τα τελευταία χρόνια. Παρά την απομόνωσή τους, ο Χάκμαν και η Αρακάουα ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί στη γειτονιά τους στη Σάντα Φε. «Οι Χάκμαν αγκάλιασαν τη Σάντα Φε και εκείνη τους αντάμειψε με αγάπη», είπε η Έαρλι.

Ο Χάκμαν είχε δηλώσει στο Architectural Digest ότι είχε ερωτευθεί αμέσως την περιοχή, περιγράφοντάς την ως τόπο με «μια ιδιαίτερη μαγεία». Προτιμούσε να ανακαινίζει και να «ερμηνεύει αυτό που ήδη υπάρχει», όπως έλεγε, παρά να κατεδαφίζει και να χτίζει από την αρχή.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά τον θάνατό τους αποκάλυψαν τρυφερά σημειώματα που άφηνε ο Χάκμαν στη σύζυγό του, γεμάτα αγάπη και καθημερινή στοργή – μια μαρτυρία της ήρεμης, ιδιωτικής ζωής που μοιράστηκαν μέχρι το τέλος.