Σύμφωνα με πληροφορίες του Τούρκου δημοσιογράφου Εκρέμ Κονούρ, ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς. Ο 33χρονος Κροάτης μέσος της Αλ Νασρ φαίνεται πως έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος θεωρεί ότι η εμπειρία και η ποιότητά του μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο τη μεσαία γραμμή των «πρασίνων».

Ο Μπρόζοβιτς όμως δεν είναι… εύκολος στόχος. Ο άλλοτε αστέρας της Ίντερ έχει μπει ξανά στο ραντάρ των «νερατζούρι», ενώ και η Γιουβέντους παρακολουθεί την περίπτωσή του. Όπως αναφέρει ο Κονούρ, η τιμή του Κροάτη χαφ εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 4-5 εκατ. ευρώ, ποσό που τον καθιστά μια ακριβή αλλά όχι απαγορευτική επένδυση.

Ο διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός διανύει την τρίτη του σεζόν στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ, όπου έχει σημειώσει 105 συμμετοχές, 8 γκολ και 22 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.