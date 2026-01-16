Ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων που τον βαρύνουν, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς ψευδείς».

Οι κατηγορίες προέρχονται από δύο πρώην υπαλλήλους του, οι οποίοι έκαναν την καταγγελία την Τρίτη.

Στην πρώτη του δημόσια αντίδραση μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, ο Ιγκλέσιας εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη» του για τις κατηγορίες αυτές μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας απάντησε δημόσια στις σοβαρές κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του, κάνοντας λόγο για «εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς» δύο πρώην υπαλλήλων του οι οποίες τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων.

«Αρνούμαι ότι κακοποίησα, εξανάγκασα ή δεν σεβάστηκα οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως ψευδείς και με θλίβουν βαθιά», ανέφερε ο Ισπανός τραγουδιστής σε ανάρτησή του στο Instagram, την πρώτη του τοποθέτηση μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης την Τρίτη.

«Με βαθιά θλίψη απαντώ στις κατηγορίες που απήγγειλαν δύο άτομα που εργάζονταν στο παρελθόν για μένα», πρόσθεσε ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης, σημειώνοντας ότι θα υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του απέναντι σε όσα χαρακτηρίζει ψεύδη.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοια κακία, αλλά εξακολουθώ να έχω τη δύναμη για να ενημερώσω τους ανθρώπους για όλη την αλήθεια και να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου απέναντι σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία», τόνισε. Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε επίσης όσους του εξέφρασαν στήριξη, λέγοντας πως βρήκε «μεγάλη παρηγοριά» στα μηνύματά τους.

Οι καταγγελίες και η δικαστική διερεύνηση

Σύμφωνα με τις οργανώσεις Women’s Link Worldwide και Διεθνής Αμνηστία, που στηρίζουν τις δύο γυναίκες, ο Ιγκλέσιας κατηγορείται για «επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση» εις βάρος δύο πρώην εργαζομένων του, της Λόρα και της Ρεμπέκα (ψευδώνυμα), την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες, τότε 22 και 28 ετών, φέρονται να υπέστησαν κακοποιητική συμπεριφορά και εξευτελιστικές συνθήκες εργασίας στις κατοικίες του τραγουδιστή στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες.

Στην αναφορά που υπέβαλαν στις 5 Ιανουαρίου στα ισπανικά δικαστήρια, οι δύο πρώην υπάλληλοι κάνουν λόγο για «πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την επιβολή καταναγκαστικής εργασίας και δουλείας», καθώς και για «παραβιάσεις της σεξουαλικής ελευθερίας και ακεραιότητας, όπως η σεξουαλική παρενόχληση», επίθεση και ξυλοδαρμό.

Όπως γνωστοποίησαν οι δύο οργανώσεις, οι ενάγουσες έχουν λάβει «καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα» και πρόκειται να καταθέσουν σύντομα στις ισπανικές εισαγγελικές αρχές.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο φως την Τρίτη, ύστερα από κοινή έρευνα του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Univision και του ισπανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου elDiario.es. Οι δύο γυναίκες, που εργάζονταν ως οικονόμος και φυσικοθεραπεύτρια του τραγουδιστή, περιέγραψαν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης, ενώ μία εξ αυτών έκανε λόγο για γεγονότα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βιασμός.