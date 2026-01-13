Δύο πρώην υπάλληλοι του Χούλιο Ιγκλέσιας κατέθεσαν μήνυση εναντίον του διάσημου τραγουδιστή, κατηγορώντας τον για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις που φέρονται να σημειώθηκαν το 2021, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στον ισπανικό Τύπο.

Όπως ανέφεραν δικαστικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο, η μήνυση κατατέθηκε στις 5 Ιανουαρίου, χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της. Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν στο φως μετά τη δημοσίευση έρευνας της αμερικανικής τηλεόρασης Univision και της ισπανικής εφημερίδας elDiario.es.

Στην έρευνα, μια πρώην οικιακή βοηθός και μια φυσικοθεραπεύτρια υποστήριξαν ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης από τον Ιγκλέσιας. Η μία από τις γυναίκες περιέγραψε γεγονότα που, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν βιασμός.

Ο τραγουδιστής δεν απάντησε στις επανειλημμένες προσπάθειες της Univision και της elDiario.es να επικοινωνήσουν μαζί του, ούτε ανταποκρίθηκε στις ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν το 2021 σε ιδιωτικές κατοικίες του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες. «Αισθανόμουν σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα τον 21ο αιώνα», είπε η μία από τις γυναίκες, που στην έρευνα αναφέρεται ως «Ρεμπέκα». «Έβαζε τα δάχτυλά του παντού», πρόσθεσε η 22χρονη τότε Δομινικανή.

Η δεύτερη γυναίκα, η φυσικοθεραπεύτρια Λάουρα, ανέφερε ότι ήταν 28 ετών όταν ξεκίνησε να εργάζεται για τον καλλιτέχνη. Οι δύο υποθέσεις εξετάζονται πλέον από τις αρμόδιες αρχές.

Αντιδράσεις στην Ισπανία

Η δεύτερη αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, Γιολάντα Ντίαθ, έκανε λόγο για «ανατριχιαστικές μαρτυρίες» που παραπέμπουν σε «κατάσταση δουλείας». Παράλληλα, η υπουργός Ισότητας Άνα Ρεντόντο ζήτησε τη διενέργεια πλήρους έρευνας για τις σοβαρές καταγγελίες.

Ο συγγραφέας Ιγνάσιο Πεϊρό, βιογράφος του Ιγκλέσιας και ο εκδοτικός οίκος Libros del Asteroide, εξέφρασαν τη «βαθιά κατάπληξή τους» και γνωστοποίησαν ότι θα κυκλοφορήσουν «το συντομότερο δυνατόν» αναθεωρημένη έκδοση της βιογραφίας με τίτλο «Ο Ισπανός που σαγήνευσε όλον τον κόσμο».

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, γεννημένος το 1943, είναι ο Ισπανός και Λατίνος καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, έχοντας πουλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια άλμπουμ από τη δεκαετία του 1970, όταν η καριέρα του εκτοξεύθηκε διεθνώς.