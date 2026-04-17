Ο Ντάνιελ Κίναχαν συνελήφθη στο Ντουμπάι και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο έκδοσής του στην Ιρλανδία για «σοβαρά αδικήματα οργανωμένου εγκλήματος».

Ο Ντάνιελ Κίναχαν, ο οποίος είναι περίπου 40 ετών, συνελήφθη βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί από τα ιρλανδικά δικαστήρια σε σχέση με υποτιθέμενες σοβαρές δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος.

Η αστυνομία του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη ενός «Ιρλανδού φυγά, για τον φερόμενο ρόλο του σε διεθνές δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος».

Η ιρλανδική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είναι ενήμερη για τη σύλληψη ενός Ιρλανδού υπηκόου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Ο άνδρας, στα τέλη της δεκαετίας των 40, συνελήφθη βάσει εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τα ιρλανδικά δικαστήρια, σε σχέση με υποτιθέμενα σοβαρά αδικήματα οργανωμένου εγκλήματος», ανέφερε η Garda σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η υπόθεση «παραμένει ζήτημα των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς το παρόν».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντουμπάι, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου. Ο Ντάνιελ Κίναχαν, ο οποίος ζει στα ΗΑΕ για περισσότερο από μία δεκαετία, συνελήφθη μέσα σε 48 ώρες από την έκδοση του εντάλματος από την ιρλανδική κυβέρνηση.

Ο Κίναχαν, που φέρεται να είναι επικεφαλής της οργάνωσης Kinahan, έχει κατονομαστεί από τα ιρλανδικά δικαστήρια ως αρχηγός μίας από τις πιο δραστήριες εγκληματικές ομάδες της Ευρώπης, με εμπλοκή σε διεθνές εμπόριο ναρκωτικών και παραβάσεις σχετικές με πυροβόλα όπλα.

Το καρτέλ Κίναχαν είχε εμπλακεί σε μακροχρόνια διαμάχη με την αντίπαλη εγκληματική οργάνωση Hutch στην Ιρλανδία, η οποία ξεκίνησε το 2015. Ένα χρόνο αργότερα, το 2016, σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Κίναχαν κατά τη διάρκεια ζυγίσματος αγώνα πυγμαχίας στο ξενοδοχείο Regency του Δουβλίνου.

Η εμπλοκή του Κίναχαν στον χώρο της πυγμαχίας προκάλεσε αντιδράσεις το 2020, όταν ο πρωταθλητής βαρέων βαρών Tyson Fury τον ευχαρίστησε δημόσια για τη συμβολή του στη συμφωνία για αγώνα με τον Anthony Joshua.

Ο Fury είχε δηλώσει τότε ότι ο Κίναχαν ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση “της μεγαλύτερης μάχης στην ιστορία της βρετανικής πυγμαχίας”. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, η ομάδα του Fury ανακοίνωσε ότι ο Κίναχαν δεν θα εκπροσωπεί πλέον τον πυγμάχο στις διαπραγματεύσεις.