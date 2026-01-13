Δύο γυναίκες κατηγόρησαν τον Ισπανό σταρ Χούλιο Ιγκλέσιας ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά ενώ εργάζονταν ως οικιακές βοηθοί στις βίλες του στην Καραϊβική, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Μια οικιακή βοηθός ισχυρίζεται ότι την πίεσαν να κάνει σεξ με τον Ισπανό τραγουδιστή, περιγράφοντας περιστατικά χαστουκιών, σωματικής και λεκτικής κακοποίησης.

Μια φυσιοθεραπεύτρια, που επίσης εργαζόταν για τον τραγουδιστή, ισχυρίστηκε ότι υπέστη ανάρμοστες επαφές, προσβολές και ταπείνωση κατά τη διάρκεια της εργασίας της, σε ένα κλίμα ελέγχου και συνεχούς παρενόχλησης.

Ο τελευταίος διάσημος που εμπλέχθηκε στο σκάνδαλο MeToo, ο Ιγκλέσιας, αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι κακοποίησε τις δύο γυναίκες το 2021, όταν η νεότερη γυναίκα ήταν 22 ετών.

Πηγή: Independent