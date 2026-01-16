Σε δεύτερη μοίρα δείχνει προς το παρόν να περνά το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή πιέζουν με όποιο τρόπο μπορούν τον Λευκό Οίκο να κάνει πίσω ενώ και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την αλλαγή στάσης του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή κάλεσαν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.

Ανώτατοι αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ εξέφρασαν τις τελευταίες 48 ώρες ανησυχίες ότι μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω μια ήδη εύθραυστη περιοχή.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς οι αγορές θεώρησαν ότι η μεταβαλλόμενη στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί ένδειξη πως απομακρύνεται από την επιλογή της στρατιωτικής δράσης.

Η ατυχία του Γουίτκοφ

Τη δεδομένη στιγμή τον Αμερικανό πρόεδρο δείχνει να απαχολεί περισσότερο το θέμα της Γροιλανδίας, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που όταν ερωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, είπε πως στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το σενάριο «να τα σπάσουμε με το ΝΑΤΟ» για χάρη της δενέζικης επικράτειας που τόσο μεγάλο ρόλο και σημασία απέκτησε τις τελευταίες εβδομάδες για τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Πάντως, ακόμη και αν ο Τραμπ ξένισε όλους ευχαριστώντας δημόσια το καθεστώς της Τεχεράνης για την ακύρωση εκατοντάδων εκτελέσεων, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πυκώνουν διακριτικά την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» και η ομάδα κρούσης του κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή από τη Νότια Σινική Θάλασσα, ενώ αναμένονται επιπλέον συστήματα αεράμυνας, μαχητικά αεροσκάφη και πιθανώς υποβρύχια.

Διάχυτη ανησυχία

Η ανησυχία πάντως παραμένει διάχυτη καθώς ευρωπαϊκές χώρες προτρέπουν τις αεροπορικές εταιρείες να μην περνούν πάνω από το Ιράν ενώ αρκετές ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία των διπλωματικών τους αντιπροσωπειών.

Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι μέρες είναι οι χειρότερες για τον άνθρωπο των ειδικών αποστολών του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος μετά το Ουκρανικό έβαλε στις μασχάλες άλλα δύο «καυτά» καρπούζια.

Την δρομολόγηση της αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, προωθώντας τον Ρεζά Παχαλβί αλλά και τη διερεύνηση του πώς μπορεί να προσαρτηθεί ανώδυνα η Γροιλανδία.

Η Μοσάντ στο Μαϊάμι

Το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν απασχολεί σφόδρα τη δεδομένη στιγμή τους Ισραηλινούς και όπως έγινε γνωστό από το ενημερωτικό site Axios, ο διοικητής της Μοσάντ σπεύδει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να συναντήσει τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα δηλαδή όπου ανεχώρησε για το σαββατοκύρικο και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Να σημειωθεί εδώ, ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης, τη δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες, σύμφωνα με το Axios. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνομιλίας, την Τετάρτη, ο Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε από τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν σε επίθεση πριν το Ισραήλ ολοκληρώσει την προετοιμασία του.

«Εγώ έπεισα τον εαυτό μου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, κατέστησε σε όλους σαφές από το Οβάλ Γραφείο, ότι ο ίδιος έπεισε τον εαυτό του να αναστείλει την επαπειλούμενη επίθεση κατά του Ιράν, ύστερα από τις διαβεβαιώσεις του καθεστώτος να απέχει από αντίποινα κατά εκατοντάδων διαδηλωτών.

«Αξιολόγησα τα δεδομένα και έπραξα δεόντως»

Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ο γιος του πρώην Σάχη, κάθεται και αυτός σε αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας την ευκαιρία να επανακάμψει στην Τεχεράνη, σχηματίζοντας νέα κυβέρνηση. Η Παρασκευή ήταν η πρώτη μέρα όπου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου διαγγελματικού χαρακτήρα, διαβεβαιώνοντας για τις προθέσεις του.

Ο Πούτιν μιλά με όλους

Και μία ενδιαφέρουσα παράμετρος: Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, προσφέροντας να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με το Kan news, ο Νετανιάχου έστειλε μήνυμα μέσω του Πούτιν προς την Τεχεράνη, διαβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει πολεμική σύγκρουση με την Ισλαμική Δημοκρατία.