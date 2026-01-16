Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, πιθανόν με την ομάδα κρούσης του, πλέει από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς τη Μέση Ανατολή και αναμένεται να φτάσει σε περίπου μία εβδομάδα.

Επιπλέον οπλικά συστήματα, όπως αντιαεροπορική άμυνα και μαχητικά αεροσκάφη, αναμένεται να ακολουθήσουν στην περιοχή.

Μετά τις πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το δίκτυο Fox News, επικαλούμενο πηγές στην κυβέρνηση Τραμπ, μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο – πιθανότατα το USS Abraham Lincoln – με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς την περιοχή. Η άφιξή του αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιπλέον οπλικά συστήματα και αμυντικός εξοπλισμός, κυρίως στοιχεία αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, πρόκειται να ακολουθήσουν.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επιβεβαιώνει επίσης ότι το αεροπλανοφόρο Λίνκολν πλέει προς τη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή αποστολή του.

Το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη επιβεβαίωση της ανάπτυξης του πλοίου στην περιοχή ευθύνης του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, γνωστού ως CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση), που εποπτεύει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τις διπλωματικές πιέσεις από συμμάχους, δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική επιλογή απέναντι στο Ιράν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times, αραβικά κράτη – και ακόμη και το Ισραήλ – έχουν ζητήσει από την Ουάσιγκτον να αποφύγει την κλιμάκωση.