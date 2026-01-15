Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε από συμβούλους του ότι μια επίθεση μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν δύσκολα θα οδηγούσε στην ανατροπή του καθεστώτος και ενδέχεται να προκαλέσει ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Για τον λόγο αυτό, προς το παρόν παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαδηλώσεις, πριν αποφασίσει για το εύρος οποιασδήποτε ενδεχόμενης στρατιωτικής ενέργειας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ τόνισαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειάζονταν περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, τόσο για να εξαπολύσουν ένα εκτεταμένο πλήγμα όσο και για να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή και συμμάχους όπως το Ισραήλ, σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι και σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή μετέφεραν προς τον Λευκό Οίκο ότι το καθεστώς στο Ιράν δεν είναι πιθανό να «πέσει» έπειτα από μια μαζική αεροπορική επίθεση, η οποία αντίθετα θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη σύγκρουση. Πιο περιορισμένα πλήγματα, όπως ανέφεραν, θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ηθικό των διαδηλωτών, χωρίς όμως να αλλάξουν ουσιαστικά την καταστολή που έχει εξαπολύσει το καθεστώς εναντίον των αντιφρονούντων.

Ωστόσο, όπως τονίζει το δημοσίευμα, ο Τραμπ, χωρίς να έχει λάβει μια τελική απόφαση για το ποια επιλογή θα ακολουθήσει, ζήτησε να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, σε περίπτωση που δώσει εντολή για ευρείας κλίμακας επίθεση, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ φαίνεται να συγκεντρώνει δυνάμεις του αμερικακινού στρατού στην περιοχή. Το Πεντάγωνο φέρεται να μετακινεί μια ομάδα αεροπλανοφόρων από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας στην περιοχή ελέγχου της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ. Μάλιστα, το SkyNews αναφέρει δορυφορικές εικόνες έδειχναν το USS Abraham Lincoln, να ταξιδεύει δυτικά πέρα από τις Φιλιππίνες την Τετάρτη.

Νετανιάχου: Ζήτησε από τον Τραμπ να «παγώσει» ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να καθυστερήσει ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Όπως αναφέρεται, Τραμπ και Νετανιάχου είχαν συνομιλία για το ζήτημα την Τετάρτη, την ίδια ημέρα που ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει πληροφορίες «από αξιόπιστη πηγή» πως οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν έχουν σταματήσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι απομακρύνεται από τις πρόσφατες απειλές για επίθεση.

Μετά το ρεπορτάζ των New York Times, το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι, έπειτα από σειρά νυχτερινών διαβουλεύσεων στο στρατιωτικό αρχηγείο της Κιριά, το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως, αν και στηρίζει οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση, δεν πιέζει αυτή τη στιγμή για στρατιωτικό πλήγμα.

Το ισραηλινό δίκτυο προσθέτει ότι μια αμερικανική επίθεση παραμένει στο τραπέζι, καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει να αξιολογεί την κατάσταση, επικαλούμενο πέντε πηγές που συμμετέχουν ή γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις στον Λευκό Οίκο.

Και η εκπρόςσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πρόσφατη συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης ή τον χρόνο που αυτή πραγματοποιήθηκε.