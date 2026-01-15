Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να καθυστερήσει ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Όπως αναφέρεται, Τραμπ και Νετανιάχου είχαν συνομιλία για το ζήτημα την Τετάρτη, την ίδια ημέρα που ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει πληροφορίες «από αξιόπιστη πηγή» πως οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν έχουν σταματήσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι απομακρύνεται από τις πρόσφατες απειλές για επίθεση.

Μετά το ρεπορτάζ των New York Times, το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι, έπειτα από σειρά νυχτερινών διαβουλεύσεων στο στρατιωτικό αρχηγείο της Κιριά, το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως, αν και στηρίζει οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση, δεν πιέζει αυτή τη στιγμή για στρατιωτικό πλήγμα.

Το ισραηλινό δίκτυο προσθέτει ότι μια αμερικανική επίθεση παραμένει στο τραπέζι, καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει να αξιολογεί την κατάσταση, επικαλούμενο πέντε πηγές που συμμετέχουν ή γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις στον Λευκό Οίκο.

Και η εκπρόςσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πρόσφατη συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης ή τον χρόνο που αυτή πραγματοποιήθηκε.