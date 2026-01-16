Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον, δηλώνοντας ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι η κυβέρνηση του Ιράν» και προβλέποντας την πτώση του καθεστώτος.

Ο Παχλαβί ξεκίνησε την τοποθέτησή του με ενός λεπτού σιγή, «για τον γενναίο ιρανικό λαό», αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους αντιστέκονται στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Το μήνυμα που μεταφέρει είναι ότι «η λεγόμενη Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι η κυβέρνηση του Ιράν». «Δεν πρόκειται πλέον για απλή καταστολή, πρόκειται για ξένη κατοχή που φοράει ιερατικά άμφια».

«Οι γενναίοι συμπατριώτες μου… χρειάζονται την επείγουσα βοήθειά σας τώρα», τόνισε και πρόσθεσε: το κυβερνών ιρανικό καθεστώς επιτίθεται, σαν πληγωμένο ζώο, απεγνωσμένο να προσκολληθεί στην εξουσία επειδή είναι κοντά στην κατάρρευση.

Επανέλαβε επίσης την προσφορά του να ηγηθεί μιας νέας ιρανικής κυβέρνησης και ότι σύντομα θα επιστρέψει στη χώρα: «Σήμερα, καθώς οι συμπατριώτες μου με καλούν για ηγεσία, επιβεβαιώνω την ισόβια δέσμευσή μου αναλαμβάνοντας την ηγεσία του κινήματος που θα ανακτήσει τη χώρα μας από την αντι-ιρανική εχθρική δύναμη που την κατέχει και σκοτώνει τα παιδιά της.

«Θα επιστρέψω στο Ιράν. Είμαι σε μοναδική θέση για να διασφαλίσω μια σταθερή μετάβαση. Αυτή δεν είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η ετυμηγορία που εκδόθηκε δυνατά και καθαρά από τον λαό μπροστά στις σφαίρες».

Ο Παχλαβί λέει ότι έχει «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια ομαλή μετάβαση, το οποίο είναι έτοιμο να εφαρμοστεί αμέσως».

Προσθέτει ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων του είχε εκπονήσει ένα σχέδιο για τις πρώτες 100 ημέρες μετά την πτώση του καθεστώτος, το οποίο υποστηρίζεται από ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και θα παρέχει έναν «λεπτομερή οδικό χάρτη» για την οικονομική ανάκαμψη.

Υπόσχεται μια συνταγματική διαδικασία υπό διεθνή εποπτεία, η οποία θα καταλήξει σε «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές».

Ο εξόριστος πρίγκιπας καταλήγει: «Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου η ηθική υποχρέωση για δράση είναι τόσο ισχυρή που το βάρος της αδράνειας γίνεται αβάσταχτο. Αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές».

Όπως μεταδίδει το Sky News, ένα βασικό θέμα της συνέντευξης Τύπου είναι ότι ο Παχλαβί ζητά διεθνή βοήθεια για να επιταχύνει αυτό που θεωρεί ως την επικείμενη πτώση του ιρανικού καθεστώτος, και συγκεκριμένα τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν είχε συναντήσεις με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σχετικά με το θέμα, ο Παχλάβι απάντησε ότι δεν θα συζητήσει τις συναντήσεις του επειδή είναι «ευαίσθητες». «Μπορώ να σας πω, ωστόσο… ότι υπάρχει ισχυρή υποστήριξη για τον ιρανικό λαό», λέει.

«Και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος που κρατάει τον λόγο του και τελικά θα σταθεί στο πλευρό του ιρανικού λαού, όπως έχει δηλώσει», προσθέτει.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» για τους Ιρανούς διαδηλωτές, καθώς τους κάλεσε να καταλάβουν κυβερνητικά ιδρύματα.