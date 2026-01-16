Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι εκδίδει σειρά προειδοποιήσεων προς τις αεροπορικές εταιρείες, ζητώντας αυξημένη προσοχή στις πτήσεις πάνω από την Κεντρική και τμήματα της Νότιας Αμερικής.

Η απόφαση συνδέεται με τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από πιθανές στρατιωτικές δραστηριότητες και παρεμβολές στο σύστημα GPS.

Σύμφωνα με τη FAA, οι ειδοποιήσεις αφορούν περιοχές του Μεξικού, του Παναμά, της Κολομβίας και του Ισημερινού, καθώς και άλλα τμήματα της Κεντρικής Αμερικής και του εναέριου χώρου στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.