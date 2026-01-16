Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα έγγραφα για μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπογραφούν την επόμενη εβδομάδα, αν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τότε.

Σημείωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επικυρωθεί στην ελβετική πόλη του Νταβός, όπου διεθνείς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, θα συγκεντρωθούν για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Προσθέτει ότι μια ουκρανική αντιπροσωπεία κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με εγγυήσεις ασφάλειας και ένα πακέτο μέτρων για την ευημερία.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η ομάδα του Κιέβου ελπίζει επίσης να λάβει σαφήνεια από την Ουάσινγκτον σχετικά με τη στάση της Ρωσίας.

Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας που θα διαρκέσουν περισσότερο από τη θητεία του Τραμπ, λέει.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί επίσης τη Ρωσία ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες και λέει ότι τα τελεσίγραφα δεν είναι τρόπος για να ασκείται διπλωματία.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ισχυρίστηκαν χθες ότι από την αρχή του έτους έχουν κατακτήσει εδάφη άνω των 300 χλμ. στην Ουκρανία.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά υπερβολικός, καθώς η πραγματική έκταση που κατακτήθηκε είναι η μισή.

Πηγή: Sky News