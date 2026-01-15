Ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε λιμενικές υποδομές στην πόλη Τσορνομόρσκ της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε λιμενικές εγκαταστάσεις στην πόλη Τσορνομόρσκ, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα στην εφαρμογή Telegram.

Ο Κουλέμπα ανέφερε ότι από την επίθεση τραυματίστηκε ένα άτομο, ενώ ο πύραυλος χτύπησε προβλήτα από την οποία επρόκειτο να αποπλεύσει πλοίο με σημαία Μάλτας. Τρία εμπορευματοκιβώτια υπέστησαν ζημιές και σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου.