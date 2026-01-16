«Ήταν η κακιά στιγμή, κόλλησε το γκάζι», υποστήριξε η μητέρα της 24χρονης οδηγού που χτύπησε 15 σταθμευμένα οχήματα στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στο GRTimes, απέρριψε τις αναφορές περί μέθης: «Η κόρη μου είχε βγει έξω μαζί με τρεις φίλες της, όπως όλη η νεολαία. Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε, είχε πιει ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή, η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και φίλες της τρόμαξαν πολύ, αλλά ευτυχώς όλες είναι εντάξει και δεν υπήρξε τραυματισμός».

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση

Παρά τους ισχυρισμούς της οικογένειας, η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της 24χρονης δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό πλημμελήματος. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης ενώ ήρε την κράτηση της κατηγορούμενης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε κατανάλωση αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, με αποτέλεσμα να της επιβληθούν και τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα. Σημειώνεται ότι από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ η πραγματογνωμοσύνη στο όχημα αναμένεται να ρίξει φως στο αν υπήρξε όντως τεχνικό πρόβλημα.