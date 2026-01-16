Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε η 24χρονη οδηγός που τα ξημερώματα προκάλεσε σοβαρό τροχαίο, προσκρούοντας σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο στην περιοχή της Τούμπας.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, αδίκημα που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης τη στιγμή του συμβάντος.

Σε έλεγχο αλκοομέτρησης που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων. Για τον λόγο αυτό, της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.