Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, με σταδιακή αύξηση των νεφώσεων και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το απόγευμα, φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Στα βορειοανατολικά ορεινά αναμένονται παροδικές χιονοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη, ενώ σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά και από δυτικές στο νότιο Αιγαίο με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα βορειοανατολικά θα στραφούν βαθμιαία σε βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, φτάνοντας έως τους 14 βαθμούς στα βόρεια και έως 18 στα νότια. Παγετός θα σημειωθεί το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν το βράδυ, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ανατολικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν το βράδυ. Οι άνεμοι ανατολικοί έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 2 έως 13 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Αρχικά αραιές νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο σε Θράκη, ανατολική Μακεδονία και Χαλκιδική. Το βράδυ αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, που το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Από το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ, με θερμοκρασίες από 0 έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στη βόρεια Κρήτη το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και οι θερμοκρασίες από 10 έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία σε πτώση, με παγετό στα βόρεια.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα ανατολικά και βόρεια, με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση, με ισχυρό παγετό στα βορειοανατολικά.

Επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου παρόμοιο σκηνικό, με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ισχυροί και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στα βόρεια.

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου αναμένονται νέες βροχές στα νότια και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στην Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα επιμείνει στα βόρεια ηπειρωτικά.