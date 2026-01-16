Η αγορά της Κίνας παραμένει για 13η συνεχή χρονιά η μεγαλύτερη διαδικτυακή αγορά λιανικών πωλήσεων παγκοσμίως, με την αξία της ψηφιακής κατανάλωσης να ξεπερνά τα 23,8 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 2,93 τρισεκατομμύρια ευρώ).

Η αγορά της Κίνας παραμένει η μεγαλύτερη διαδικτυακή αγορά λιανικών πωλήσεων παγκοσμίως, για 13η συνεχόμενη χρονιά με την αποτίμηση της ψηφιακής κατανάλωσης να ξεπερνάει τα 23,8 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 2,93 τρισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν σε μία εθνική διάσκεψη για το ηλεκτρονικό εμπόριο που πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ίδιας διάσκεψης, ο τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα επέτυχε σταθερή πρόοδο στην ποιοτική ανάπτυξη του, μέσα στην προηγούμενη πενταετία.

Έτσι, αναδεικνύεται σε μία νέα πηγή θετικής δυναμικής για την προώθηση νέου ποιοτικού εργατικού δυναμικού στην παραγωγή αγαθών, με σημαντικό ρόλο στην προώθηση του νέου αναπτυξιακού παραδείγματος του Πεκίνου.

Παρά τις κλιμακούμενες εξωτερικές προκλήσεις, το Πεκίνο συνέχισε να επεκτείνει το πλαίσιο συνεργασίας αμοιβαίου κέρδους, αυξάνοντας τον αριθμό των συνεργαζόμενων χωρών στο ηλεκτρονικό εμπόριο του Δρόμου του Μεταξιού στις 36 χώρες.