Στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού-Ευόσμου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 21χρονου, έπειτα από καταγγελία για βιασμό 17χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη βρισκόταν τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου, ιδιοκτησίας ενός 45χρονου, όπου κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά που της διέθεσε 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος.

Στη συνέχεια, η 17χρονη αποχώρησε από το κατάστημα μαζί με τον 21χρονο, επιβιβαζόμενη στο αυτοκίνητό του. Όπως φέρεται, μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, όπου ο νεαρός προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου για βιασμό ανηλίκου. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Ο ιδιοκτήτης και ο υπάλληλος του καταστήματος συνελήφθησαν για παράβαση του Νόμου περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά. Μετά το πέρας των δικονομικών ενεργειών, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα.

