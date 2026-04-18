Αυτή η μέρα προσφέρει μία πληθώρα σημαντικών αθλητικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις. Η Stoiximan Super League περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις για τα play-out και play-offs για τις θέσεις 5-8. Επιπλέον, σημαντικά παιχνίδια θα διεξαχθούν στη Stoiximan GBL.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/4)
14:30 – Novasports Premier League – Μπρέντφορντ – Φούλαμ
14:30 – COSMOTE Sport 7 – ATP 500 2026 (Βαρκελώνη, 1ος Ημιτελικός)
14:30 – COSMOTE Sport 6 – ATP 500 2026 (Μόναχο, 1ος Ημιτελικός)
14:30 – COSMOTE Sport 2 – Πόρτσμουθ – Λέστερ
14:30 – Mega News – ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα
15:30 – COSMOTE Sport 1 – Κηφισιά – Αστέρας Aktor
16:00 – ΕΡΤ Sports 2 – Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson
16:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Μαρούσι – Κολοσσός
16:00 – COSMOTE Sport 3 – Ουντινέζε – Πάρμα
16:00 – Novasports Extra 3 – Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο
16:30 – Novasports Extra 2 – Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ
16:30 – NOVASPORTS 5 – Λεβερκούζεν – Άουγκσμπουργκ
16:30 – NOVASPORTS 3 – Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ
16:30 – COSMOTE Sport 6 – ATP 500 2026 (Μόναχο, 2ος Ημιτελικός)
17:00 – NOVASPORTS 4 – Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
17:00 – Novasports Premier League – Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ
17:00 – Novasports Start – Λιντς – Γουλβς
17:00 – COSMOTE Sport 4 – Χαλ – Μπέρμιγχαμ
17:00 – COSMOTE Sport 5 – Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας
18:00 – ΕΡΤ Sports – Καρδίτσα – Προμηθέας Πάτρας
18:15 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Ηρακλής – ΠΑΟΚ
18:30 – Novasports Extra 1 – WTA 250 2026 (Ρουέν, Ημιτελικός)
19:00 – NOVASPORTS 2 – Άρης – Βόλος ΝΠΣ
19:00 – COSMOTE Sport 3 – Νάπολι – Λάτσιο
19:00 – COSMOTE Sport 4 – Τρέντο – Ρέτζιο Εμίλια
19:30 – Novasports Prime – Τότεναμ – Μπράιτον
19:30 – NOVASPORTS 3 – Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λειψία
20:00 – COSMOTE Sport 1 – Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
20:30 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
21:30 – Novasports Start – Ανόβερο – Πάντερμπορν
21:45 – COSMOTE Sport 3 – Ρόμα – Αταλάντα
22:00 – Novasports Premier League – Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
22:00 – Action 24 – Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ
22:30 – COSMOTE Sport 1 – Ζιλ Βισέντε – Βιτόρια Γκιμαράες