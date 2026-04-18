Η Πρωτομαγιά φθάνει και φέρνει ένα τριήμερο ξεκούρασης για τους εργαζόμενους, καθώς η ημέρα «πέφτει» Παρασκευή. Η αργία της 1ης Μαΐου αποτελεί σταθερά μια από τις πιο σημαντικές στο ημερολόγιο των εργαζομένων, με θεσμοθετημένο πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των απασχολουμένων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Πρωτομαγιά είναι υποχρεωτική αργία και μπορεί να μεταφερθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει όταν συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, οπότε και ο Υπουργός Εργασίας δύναται να αποφασίσει τη μεταφορά της σε άλλη εργάσιμη ημέρα. Στόχος είναι να διατηρηθεί ακέραιος ο αριθμός των αργιών μέσα στο έτος.

Παρόμοιες μεταθέσεις έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, όπως πέρυσι, όταν η Πρωτομαγιά μεταφέρθηκε λόγω σύμπτωσης με την πασχαλινή περίοδο. Η απόφαση εκείνη έδωσε στους εργαζόμενους μια επιπλέον ημέρα ανάπαυσης και ευκαιρία για μικρές αποδράσεις.

Φέτος, ωστόσο, δεν τίθεται θέμα μεταφοράς. Η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή και δεν συμπίπτει με καμία εορταστική ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή του Πάσχα. Συνεπώς, η αργία θα ισχύσει κανονικά την 1η Μαΐου, ως υποχρεωτική για όλη τη χώρα, με τις γνωστές εξαιρέσεις που αφορούν επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους

Κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς απαγορεύεται η απασχόληση, εκτός από τους κλάδους που εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εργασίας, προβλέπεται προσαύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, καταβάλλεται το κανονικό ημερομίσθιο συν προσαύξηση 75%. Για τους μισθωτούς με μηνιαίο μισθό, ο υπολογισμός διαφοροποιείται ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης, ωστόσο σε κάθε περίπτωση προβλέπεται επιπλέον αμοιβή για απασχόληση σε ημέρα αργίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας με ρεπό, καθώς η Πρωτομαγιά αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και δεν αντικαθίσταται με άλλη ημέρα ανάπαυσης.