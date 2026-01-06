Έναν τεράστιο κρατήρα, κρυμμένο για χιλιάδες χρόνια στη Γη, έφεραν στο φως επιστήμονες σε ορεινή περιοχή της νότιας Κίνας, προσφέροντας νέα και σημαντικά δεδομένα για τις προσκρούσεις ουράνιων σωμάτων στον πλανήτη. Πρόκειται για τον κρατήρα Jinlin, έναν από τους καλύτερα διατηρημένους που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Ο σχηματισμός του βρίσκεται μέσα σε συμπαγές στρώμα γρανίτη, το οποίο λειτούργησε ως φυσική ασπίδα, προστατεύοντάς τον από τη διάβρωση και διατηρώντας αναλλοίωτα τα βασικά γεωμορφολογικά του χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις των ερευνητών, η διάμετρος του κρατήρα κυμαίνεται από 820 έως 900 μέτρα, ενώ το βάθος του φτάνει τα 90 μέτρα.

Τα μεγέθη αυτά τον καθιστούν τον μεγαλύτερο γνωστό κρατήρα που έχει σχηματιστεί κατά τη γεωλογική περίοδο του Ολόκαινου, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 11.700 χρόνια, μετά το τέλος της τελευταίας παγετωνικής περιόδου.

Η ανάλυση των πετρωμάτων επιβεβαιώνει ότι ο κρατήρας δημιουργήθηκε από πρόσκρουση μετεωρίτη.

Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν κρύσταλλοι χαλαζία ενσωματωμένοι στον γρανίτη, οι οποίοι παρουσιάζουν χαρακτηριστικές παραμορφώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τέτοιες δομές μπορούν να σχηματιστούν μόνο υπό ακραίες πιέσεις και ενέργεια, όπως αυτές που προκαλούνται κατά τη σύγκρουση ουράνιων σωμάτων με την επιφάνεια της Γης.

«Τα ευρήματα δείχνουν πιέσεις που καμία γνωστή γεωλογική διεργασία στη Γη δεν μπορεί να δημιουργήσει», δήλωσε ο Ming Chen, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανακάλυψης.

Η επιστημονική αξία του κρατήρα Jinlin θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή, καθώς οι περισσότεροι κρατήρες μετεωριτικής προέλευσης έχουν αλλοιωθεί ή εξαφανιστεί με την πάροδο των χρόνων.

Η εξαιρετική διατήρησή του προσφέρει στους ερευνητές ένα σπάνιο «παράθυρο» στο παρελθόν και πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία των συγκρούσεων που έχουν διαμορφώσει την επιφάνεια του πλανήτη.