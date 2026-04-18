Η Νάντια Φαρές, γνωστή ηθοποιός του γαλλικού κινηματογράφου, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 57 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι κόρες της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η ηθοποιός είχε εντοπιστεί το περασμένο Σάββατο χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα γυμναστηρίου στο Παρίσι και από τότε νοσηλευόταν σε κώμα.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Νάντια Φαρές την Παρασκευή. Η Γαλλία έχασε μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά για εμάς ήταν πάνω απ’ όλα η μητέρα που μόλις χάσαμε», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι κόρες της, Σίλια και Σάνα Τσάσμαν.

Γεννήθηκε στο Μαρακές, όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια, προτού ξεκινήσει την καριέρα της στη Γαλλία. Η πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο έγινε το 1992, στην ταινία “My Wife’s Girlfriends”, σηματοδοτώντας την είσοδό της στη γαλλική κινηματογραφική σκηνή.

Η πορεία της γνώρισε καθοριστική στροφή το 2000, με τη συμμετοχή της στο αστυνομικό θρίλερ “Les Rivières pourpres” (The Crimson Rivers). Η ερμηνεία της την καθιέρωσε διεθνώς και ανέδειξε τη φήμη της ως μια ιδιαίτερα ευέλικτη και δυναμική παρουσία στον χώρο του θεάματος.

Ακολούθησαν ρόλοι που ανέδειξαν τη διαφορετικότητα του υποκριτικού της ταλέντου. Το 2001 εμφανίστηκε στην περιπέτεια-κωμωδία “Wasabi” δίπλα στον Jean Reno, ενώ το 2007 συμμετείχε σε δύο αμερικανικές παραγωγές: το θρίλερ δράσης “War”, όπου υποδύθηκε την Jade Agent Kinler, και την ταινία τρόμου “Storm Warning”, στον ρόλο της Pia.

Πέρα από την υποκριτική, η Φαρές έχει ασχοληθεί και με τη μουσική σύνθεση, προσθέτοντας μια ακόμη πτυχή στο καλλιτεχνικό της προφίλ. Με την πορεία της, έχει συμβάλει στη γεφύρωση του γαλλικού και του διεθνούς κινηματογράφου, αποτελώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Μαροκινογαλλίδες ηθοποιούς της γενιάς της.

Η συμβολή της στην επιτυχία του “The Crimson Rivers“ θεωρείται καθοριστική, καθώς η ταινία συνέβαλε στην εξέλιξη και τη διεθνή απήχηση του σύγχρονου γαλλικού θρίλερ, καθιερώνοντάς την ως σημαντική μορφή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.