Το κοινωνικό δίκτυο X του Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ότι έλαβε νέα μέτρα για να «εμποδίσει» το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης Grok να δημιουργεί εικόνες «πραγματικών προσώπων» σε αποκαλυπτικές πόζες. Ωστόσο, οι αρχές πολλών χωρών παραμένουν επιφυλακτικές και συνεχίζουν τις έρευνες εναντίον της πλατφόρμας.

«Εφαρμόσαμε τεχνολογικά μέτρα για να εμποδίσουμε τον λογαριασμό Grok να επιτρέπει την έκδοση εικόνων πραγματικών προσώπων με αποκαλυπτικές εμφανίσεις, όπως μπικίνι», ανέφερε το Χ σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί ισχύουν για «όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των επί πληρωμή συνδρομητών». Παράλληλα, επεσήμανε ότι εφαρμόζει «γεωγραφικό αποκλεισμό» για τη δημιουργία τέτοιων εικόνων, όπου αυτό ορίζεται από το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας.

Αντιδράσεις από Ευρώπη και Βρετανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασαν συγκρατημένη ικανοποίηση για τα μέτρα, τονίζοντας ότι θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους. «Σημειώνουμε τα επιπλέον μέτρα που υιοθετήθηκαν και θα αποτιμήσουμε προσεκτικά αυτές τις αλλαγές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τομά Ρενιέ.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, εάν τα μέτρα δεν αποδειχθούν αποτελεσματικά, η Κομισιόν δεν θα διστάσει να επιβάλει πρόστιμα ή ακόμη και να μπλοκάρει την πλατφόρμα στην ΕΕ. Στο Λονδίνο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τις κινήσεις του Χ, προσθέτοντας πως «αν ισχύει, είναι θετικό, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε».

Παρεμβάσεις στην Ασία και νέες έρευνες

Η Μαλαισία ανακοίνωσε ότι τα μέτρα της πλατφόρμας δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως, ενώ έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά των Χ και xAI. Παράλληλα, το Grok έχει μπλοκαριστεί σε Ινδονησία και Μαλαισία, ενώ η Ινδία διέγραψε χιλιάδες αναρτήσεις που σχετίζονταν με το εργαλείο.

Σύμφωνα με ανάλυση της ΜΚΟ AI Forensics σε 20.000 εικόνες του Grok, περισσότερες από τις μισές απεικονίζουν πρόσωπα σε στάδια γύμνιας, εκ των οποίων το 81% είναι γυναίκες και το 2% φαίνονται ανήλικες.

Έρευνα στην Καλιφόρνια

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για το αν και πώς το xAI παραβίασε τη νομοθεσία. «Ζητώ από το xAI να λάβει αμέσως μέτρα ώστε αυτό να μην επαναληφθεί», δήλωσε ο Δημοκρατικός Ρομπ Μπόντα, γνωστός για τη στάση του υπέρ της ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο εισαγγελέας, που διεκδικεί επανεκλογή τον Νοέμβριο, υποστηρίζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη δημιουργία και διαμοιρασμό μέσω ΑΙ μη συναινετικών ή παιδικών πορνογραφικών εικόνων.

Οι αντιδράσεις του Μασκ και των ΜΚΟ

Ο Ίλον Μασκ καταγγέλλει τα ρυθμιστικά μέτρα των κυβερνήσεων ως προσπάθεια «κατάργησης της ελευθερίας της έκφρασης» και δηλώνει ότι η πρόθεσή του είναι να προσφέρει μια «antiwoke» μορφή Τεχνητής Νοημοσύνης, αφήνοντας στους χρήστες την ευθύνη χρήσης της.

Την ίδια στιγμή, 28 ΜΚΟ υπέγραψαν το αίτημα της φεμινιστικής οργάνωσης Ultraviolet προς τη Google και την Apple να αποσύρουν το Grok και το Χ από τα ψηφιακά τους καταστήματα.