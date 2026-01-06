Η Κομισιόν χαρακτήρισε παράνομες και αποτρόπαιες τις ημίγυμνες εικόνες παιδιών και γυναικών που εμφανίστηκαν στην πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ, την ώρα που η Βρετανία και η Ινδία ζητούν επίσημες εξηγήσεις και η Γαλλία καλεί σε παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής.

«Αυτό δεν είναι πικάντικο. Είναι παράνομο. Είναι αποτρόπαιο. Είναι αηδιαστικό. Έτσι το βλέπουμε, και δεν έχει θέση στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος, τονίζοντας πως η πρακτική αυτή παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει το Χ, τις τελευταίες ημέρες παρήγαγε κατ’ εντολή χρηστών ημίγυμνες ερωτικές εικόνες γυναικών και παιδιών. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είχε προηγουμένως παρουσιαστεί από την πλατφόρμα ως «spice mode» («πικάντικη λειτουργία»).

Αντιδράσεις στη Βρετανία και τη Γαλλία

Στη Βρετανία, η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Oxfam ζήτησε εξηγήσεις από το Χ για τη διακίνηση σεξουαλικών εικόνων παιδιών και τη συμμόρφωση της πλατφόρμας με τις υποχρεώσεις προστασίας των χρηστών. Η δημιουργία μη συναινετικών ερωτικών εικόνων ή υλικού παιδικής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που παράγονται με τεχνητή νοημοσύνη, απαγορεύεται αυστηρά στη χώρα.

Παράλληλα, στη Γαλλία, κυβερνητικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τις εικόνες του εργαλείου Grok «σεξουαλικές και σεξιστικές» και «προφανώς παράνομες», ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατά της πλατφόρμας.

Η στάση του Μασκ και η διεθνής διάσταση

Ο Έλον Μασκ δεν φάνηκε να ενοχλείται από τις αντιδράσεις, αναρτώντας χαμογελαστά emoji κάτω από εικόνες δημοσίων προσώπων που εμφανίζονταν να φορούν μπικίνι.

Το Χ δεν απάντησε στην ερώτηση του Reuters σχετικά με την οργισμένη αντίδραση της Κομισιόν, σε προηγούμενη επικοινωνία, η πλατφόρμα είχε σχολιάσει απλώς ότι «Τα παραδοσιακά μέσα ψεύδονται».

Εξηγήσεις για το «αισχρό» περιεχόμενο ζήτησαν και αξιωματούχοι της Ινδίας, ενώ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από την αμερικανική κυβέρνηση ή τον πρόεδρο Τραμπ, στενό σύμμαχο του Μασκ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου δεν απάντησαν σε αιτήματα του Reuters για μία δήλωση.

Έρευνα για ρατσιστικό και παραπλανητικό περιεχόμενο

Στο πλαίσιο της γαλλικής έρευνας, εξετάζονται επίσης αντισημιτικές αναρτήσεις και δηλώσεις άρνησης του Ολοκαυτώματος που διαδόθηκαν μέσω του Grok. Το εργαλείο, σύμφωνα με τις αρχές, τείνει να αναπαράγει ρατσιστικά και εθνικιστικά στερεότυπα, παρουσιάζοντας διαστρεβλωμένες εκδοχές της ανθρώπινης ιστορίας.