Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας , δήλωσε πως χωρίς διάλογο δεν διαμορφώνονται εθνικές θέσεις για τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας την ύπαρξη σαφούς πλαισίου διαλόγου με τα αγροτικά μπλόκα από την πρώτη στιγμή.

Η μη διεξαγωγή της συζήτησης στερεί τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης πολιτικών για κρίσιμα θέματα, όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το συνολικό πλαίσιο στήριξης του αγροτικού κόσμου.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε πρόσκληση διαλόγου από την έναρξη των κινητοποιήσεων, όμως η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω “συγκεκριμένων λόγων” που δεν σχετίζονται με την πρόθεση της κυβέρνησης.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η απουσία συζήτησης στέρησε τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης πολιτικών για κρίσιμα ζητήματα, όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το συνολικό πλαίσιο στήριξης του αγροτικού κόσμου.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, από την έναρξη των κινητοποιήσεων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο. Ωστόσο, η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε “για συγκεκριμένους λόγους” που, όπως είπε, “δεν είχαν καμία σχέση, ούτε αφορούσαν την πρόθεση της κυβέρνησης”.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι “ο πραγματικός διάλογος δεν γίνεται με βάση έναν υπερβολικό αριθμό, αλλά με βάση τα αιτήματα που τίθενται”. Πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός είχε καταστήσει σαφές ότι “πρέπει να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα από όλα τα μπλόκα και όλες τις ομάδες” και ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει “με τους δρόμους ανοιχτούς”, κάτι που προϋποθέτει “καλή πίστη και καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές”.

Μέτρα στήριξης και ενεργειακό κόστος

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε εκτενώς στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, τονίζοντας ότι αποτελούν τις τελικές κυβερνητικές αποφάσεις. Όπως εξήγησε, “όποιος μπαίνει στο χαμηλό τιμολόγιο στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, εφόσον είναι συνεπής στη ρύθμιση”, ωφελείται άμεσα. Υπενθύμισε επίσης την παρέμβαση στο αγροτικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι “αφαιρείται ο ΦΠΑ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με αποτέλεσμα από τα 41 λεπτά να πάμε στα 51 λεπτά έκπτωσης”, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ανακοινώσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Οι προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα

Επιπλέον, ο υπουργός τόνισε ότι “μπροστά μας έχουμε μια περίοδο τεράστιων προκλήσεων” για τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα. Ανέφερε ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, οι αποζημιώσεις, οι ενισχύσεις προϊόντων και οι χρόνιες παθογένειες του συστήματος.

Υπενθύμισε ότι έχουν προαναγγελθεί “περιφερειακές συνδιασκέψεις ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής”, επισημαίνοντας πως “τα θέματα αυτά πρέπει να τα σχεδιάσουμε μαζί με τον αγροτικό κόσμο”.

Η συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur

Αναφερόμενος στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur, ο κ. Τσιάρας υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση συχνά παρουσιάζει την Ελλάδα ως συνολικά χαμένη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της παραγωγής.

Όπως δήλωσε, “για να το εκτιμήσει κανείς, πρέπει να γνωρίζει αν υπάρχουν ανταγωνιστικά προϊόντα και συνθήκες παραγωγής”, διευκρινίζοντας ότι η χώρα μας έχει περιορισμένα σημεία δυνητικού ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι “δύο είναι τα βασικά προϊόντα που ενδεχομένως μπαίνουν σε μια λογική ανταγωνισμού: τα εσπεριδοειδή και οι ζωοτροφές”.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα “δεν εξάγει βοδινό κρέας” και η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόνο μικρό μέρος της κατανάλωσης. Υπενθύμισε ακόμη ότι στο παρελθόν είχαν εκδοθεί επίσημα δελτία Τύπου επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που χαιρέτιζαν τη συγκεκριμένη συμφωνία, σημειώνοντας ότι η αποτίμηση της Mercosur πρέπει να γίνεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι γενικεύσεις.