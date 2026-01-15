Σημαντικές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο φέρνει το νέο πλαίσιο, με στόχο την προστασία των κληρονόμων και τη μείωση των αποποιήσεων λόγω χρεών.

Το νέο καθεστώς για τις κληρονομιές επιχειρεί να αντιμετωπίσει χρόνιες στρεβλώσεις που οδηγούσαν πολλούς πολίτες στην αποποίηση.

Με την αποσύνδεση των χρεών από την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, τις αλλαγές στη νόμιμη μοίρα και την εισαγωγή των κληρονομικών συμβάσεων, δημιουργείται ένα πιο ευέλικτο και ασφαλές πλαίσιο διαχείρισης της κληρονομικής περιουσίας.

Ο δικηγόρος Βαγγέλης Αηδόνης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο.

Αποποίηση κληρονομιάς: Τι αλλάζει

Πολλοί πολίτες προχωρούν σε αποποίηση λόγω χρεωμένων κληρονομιών.

Μέχρι σήμερα, ο κληρονόμος μπορούσε να επιβαρυνθεί με χρέη και με την προσωπική του περιουσία.

Με το νέο πλαίσιο, τα χρέη βαραίνουν αποκλειστικά την κληρονομιά.

Η προσωπική περιουσία του κληρονόμου προστατεύεται.

Αναμένεται μείωση του φόβου αποδοχής κληρονομιάς και λιγότερες αποποιήσεις.

Αλλαγές στη νόμιμη μοίρα

Η νόμιμη μοίρα διατηρείται για παιδιά και σύζυγο.

Καταργείται η υποχρεωτική απόδοση «κομματιού» από κάθε περιουσιακό στοιχείο.

Η νόμιμη μοίρα μετατρέπεται σε χρηματική απαίτηση.

Αποφεύγεται ο κατακερματισμός επιχειρήσεων και ακινήτων.

Αυξάνεται, υπό προϋποθέσεις, το ποσοστό που μπορεί να λάβει ο/η σύζυγος.

Κληρονομικές συμβάσεις

Θεσπίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Πρόκειται για συμφωνίες που συνάπτονται εν ζωή με τους κληρονόμους.

Λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη διαθήκη.

Στόχος είναι η μείωση συγκρούσεων και δικαστικών διαμαχών.

Αποτελούν νέο εργαλείο κληρονομικού σχεδιασμού.

