Η μεταβίβαση κληρονοδοτημάτων δεν ήταν ποτέ μία εύκολη υπόθεση. Αρκετές φορές, μάλιστα, αποτελεί αντικείμενο προστριβών και οικογενειακών συγκρούσεων. Όπως διαπίστωσε όμως το δικαστικό σύστημα της Αλάσκας, ένας ανακριβής ή παραπλανητικός τεχνητός βοηθός μπορεί να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Για περισσότερο από έναν χρόνο, τα δικαστήρια της πολιτείας εργάζονται πάνω στη δημιουργία του Alaska Virtual Assistant (AVA), ενός πρωτοποριακού chatbot τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάστηκε για να βοηθά τους πολίτες να πλοηγούνται στις περίπλοκες διαδικασίες της κληρονομικής διαδοχής και μεταβίβασης περιουσίας.

Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως ένα φιλόδοξο έργο για την ενίσχυση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, εξελίχθηκε σε μια μακρόχρονη προσπάθεια με καθυστερήσεις, τεχνικές δυσκολίες και λανθασμένες απαντήσεις.

Η Aubrie Souza, σύμβουλος στο National Center for State Courts (NCSC), ανέφερε ότι το AVA “ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες”, αλλά πλέον έχει ξεπεράσει τον έναν χρόνο ανάπτυξης, λόγω της ανάγκης για πλήρη ακρίβεια και αξιοπιστία.

Η πρόκληση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας

Η Stacey Marz, διοικητική διευθύντρια του δικαστικού συστήματος της Αλάσκας, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του chatbot αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι οργανισμοί στις ΗΠΑ όταν προσπαθούν να εφαρμόσουν ισχυρά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπου η ακρίβεια είναι κρίσιμη.

«Σε ένα έργο σαν αυτό, πρέπει να είμαστε 100% ακριβείς, και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο με αυτή την τεχνολογία», δήλωσε. Όπως τόνισε, σε άλλες τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχει περιθώριο σφαλμάτων, όμως εδώ τα λάθη μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για πολίτες και οικογένειες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Deloitte, λιγότερο από το 6% των τοπικών κυβερνήσεων στις ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Από τις φιλοδοξίες στις τεχνικές δυσκολίες

Η Marz οραματίστηκε το AVA ως μια οικονομική, ψηφιακή εκδοχή της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης οικογενειακού δικαίου της Αλάσκας, που προσφέρει δωρεάν καθοδήγηση σε θέματα όπως το διαζύγιο ή οι εντολές προστασίας από ενδοοικογενειακή βία.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το NCSC, ενώ την τεχνική ανάπτυξη ανέλαβε ο Tom Martin, δικηγόρος και καθηγητής νομικής, ιδρυτής της εταιρείας LawDroid που ειδικεύεται σε λύσεις νομικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Martin εξήγησε ότι η ανάπτυξη του AVA περιλάμβανε κρίσιμες αποφάσεις, όπως η επιλογή της κατάλληλης «προσωπικότητας» του συστήματος. Όπως είπε, “κάποια μοντέλα είναι πολύ καλά στο να ακολουθούν κανόνες, ενώ άλλα προσπαθούν να δείξουν ότι είναι πιο έξυπνα από όλους” — κάτι ανεπιθύμητο σε νομικές εφαρμογές όπου η σαφήνεια είναι απαραίτητη.

Αντιμετώπιση λαθών και «παραισθήσεων»

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, οι δημιουργοί του AVA διαπίστωσαν ότι το chatbot παρουσίαζε «παραισθήσεις», δηλαδή παρήγαγε με αυτοπεποίθηση ανακριβείς πληροφορίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η αναφορά σε “νομική σχολή στην Αλάσκα”, η οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

Για να μειωθούν τέτοια λάθη, η ομάδα περιόρισε το chatbot ώστε να αντλεί πληροφορίες αποκλειστικά από έγκυρα δικαστικά έγγραφα και όχι από το διαδίκτυο. Παράλληλα, σχεδιάστηκε ένα τεστ 91 ερωτήσεων για τον έλεγχο της ακρίβειας των απαντήσεων, το οποίο στη συνέχεια περιορίστηκε σε 16 βασικές ερωτήσεις λόγω του μεγάλου φόρτου αξιολόγησης.

Κόστος, παρακολούθηση και επόμενα βήματα

Ένα από τα πλεονεκτήματα του AVA είναι το χαμηλό λειτουργικό κόστος. Σύμφωνα με τον Martin, 20 ερωτήσεις προς το σύστημα κοστίζουν περίπου 11 σεντς, γεγονός που καθιστά την τεχνητή νοημοσύνη ελκυστική λύση για οργανισμούς με περιορισμένους προϋπολογισμούς.

Ωστόσο, οι συνεχείς αναβαθμίσεις των μοντέλων, όπως αυτά της OpenAI, απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια και η ακρίβεια των απαντήσεων.

Παρά τις καθυστερήσεις, το AVA αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Ιανουαρίου. Η Marz παραμένει αισιόδοξη ότι το σύστημα θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, αν και αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμη έτοιμη να αντικαταστήσει πλήρως την ανθρώπινη καθοδήγηση.

«Ήταν μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι παρά τον ενθουσιασμό γύρω από τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, η πραγματική εφαρμογή της στη δημόσια διοίκηση παραμένει μια μεγάλη πρόκληση.

Πηγή: NBC