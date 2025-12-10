Μετά από σχεδόν 80 χρόνια, το ελληνικό κληρονομικό δίκαιο αλλάζει εκ βάθρων, δίνοντας λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε πολίτες και δικαστήρια για δεκαετίες, τα λεγόμενα «αδελφομοίρια».

Όπως εξηγεί στα ΝΕΑ, ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ, Γιώργιος Νικολακόπουλος, «σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, όταν δεν υπάρχει διαθήκη, τα αδέρφια κληρονομούν κατά ισομοιρία. Δηλαδή το κάθε παιδί του θανόντος κληρονομεί εξ αδιαιρέτου ίσο μερίδιο και το σπίτι και η υπόλοιπη περιουσία μοιράζεται σε ίσα μερίδια. Πρόκειται για τα λεγόμενα “αδελφομοίρια”».

Και προσθέτει: «Μάλιστα, ακόμη κι αν υπάρχει διαθήκη και λόγου χάρη ο κληρονομούμενος αφήσει το σπίτι σε ένα μόνο εκ των παιδιών του , τα άλλα παιδιά έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τη νόμιμη μοίρα και ως εκ τούτου να αποκτήσουν ένα ποσοστό εξ αδιαιρέτου στο σπίτι».

Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, ήταν συχνά μακροχρόνιοι δικαστικοί αγώνες, με τα εξ αδιαιρέτου ακίνητα να απαξιώνονται και να μένουν εγκαταλελειμμένα.

Με το νέο νομοσχέδιο, αποφεύγεται ο κατακερματισμός της ακίνητης περιουσίας και για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα να αποζημιώνεται ένας συγκληρονόμος, είτε πρόκειται για τον εξ αδιαθέτου είτε για τον δικαιούχο της νόμιμης μοίρας, με χρήματα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Σε περίπτωση διαφωνίας, η αποζημίωση μπορεί να καθοριστεί δικαστικά.

«Έτσι θα πάψουμε να βλέπουμε σπίτια και κτίρια με πολλούς συγκληρονόμους να καταλήγουν ερειπωμένα και να καταρρέουν», επισημαίνει ο κ. Νικολακόπουλος, τονίζοντας ότι η αλλαγή αυτή δίνει πρακτική λύση σε ένα πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινή ζωή χιλιάδων οικογενειών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με το νέο πλαίσιο, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας γίνεται πιο ρεαλιστική και δίκαιη, προστατεύοντας τόσο τα συμφέροντα των συγκληρονόμων όσο και την αξία των ακινήτων.

Οικογενειακή επιχείρηση: Πώς σώζεται με μια υπογραφή

Μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες του νέου νόμου είναι οι κληρονομικές συμβάσεις. Ο ιδιοκτήτης μιας περιουσίας ή μιας οικογενειακής επιχείρησης θα μπορεί εν ζωή να καθορίζει τον τρόπο που θα μεταβιβαστεί μετά τον θάνατό του. Έτσι, ένα παιδί που επιθυμεί να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να αναλάβει τις δεσμεύσεις και τις επενδύσεις που απαιτούνται, ενώ το άλλο παιδί που δεν θέλει να ασχοληθεί μπορεί να παραιτηθεί από την κληρονομιά έναντι ανταλλάγματος.

Όλες οι συμφωνίες θα γίνονται μέσω συμβολαιογραφικού εγγράφου, παρουσία όλων των συμβαλλομένων μερών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ισχύ τους. Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει ότι ο κληρονομούμενος μπορεί να ανακαλέσει τη διάταξη σε περίπτωση που το τιμώμενο πρόσωπο εμπλακεί σε σοβαρό παράπτωμα.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι με το νέο πλαίσιο οι οικογενειακές περιουσίες και οι επιχειρήσεις θα ξεμπλοκάρουν, δίνοντας στους κληρονόμους και στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να κινηθούν με ασφάλεια και προοπτική, κάτι που έως σήμερα έμοιαζε ανέφικτο για πολλές οικογένειες.

