Το NBA Europe παύει σταδιακά να είναι θεωρία και μετατρέπεται σε απειλή – ή ευκαιρία – για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής AS, η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ένα βήμα πριν από το να απαντήσει θετικά στο κάλεσμα του NBA, γεγονός που θα σημάνει την αποχώρησή της από την Euroleague.

Όπως τονίζεται, καμία συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ωστόσο οι συζητήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους της «Βασίλισσας» και τους εκπροσώπους του NBA βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Η Ρεάλ εμφανίζεται αποφασισμένη να εξετάσει σοβαρά την επόμενη ημέρα της, σε ένα νέο μπασκετικό οικοσύστημα που αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του το 2027.

🏀 𝐄𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝, 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐍𝐁𝐀 🏀 📝 En las horas claves del baloncesto continental, el Real Madrid se acerca a la NBA: está a punto de dar el OK a participar en la nueva liga que plantean los americanos ✍️ @maestrebasket @AS_baloncesto @AS_NBA pic.twitter.com/tJmV8cQgAY — Diario AS (@diarioas) January 14, 2026

Ο Άνταμ Σίλβερ και οι επιτελείς του NBA έχουν εντείνει τις επαφές τους το τελευταίο διάστημα, εκμεταλλευόμενοι και τη διεξαγωγή αγώνων κανονικής περιόδου στην Ευρώπη, ώστε να οριστικοποιήσουν το πλάνο και να «κλειδώσουν» στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές. Στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας λίγκας με ισχυρά brands και εμπορική δυναμική.

Barcelona locks in a long-term EuroLeague deal, securing its place among Europe’s elite 🔐 See the details here: https://t.co/bzc2TQWivr pic.twitter.com/QHmtRAQ6WS — BasketNews (@BasketNews_com) January 13, 2026

Σε αντίθεση με τη Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως θα παραμείνει στη Euroleague, καθώς βρίσκεται κοντά στην υπογραφή νέου δεκαετούς συμβολαίου. Αυτό, ωστόσο, δεν φαίνεται να επηρεάζει τη στρατηγική του NBA, που θεωρεί τη Ρεάλ Μαδρίτης βασικό πυλώνα του νέου εγχειρήματος και σημείο αναφοράς για τη μελλοντική λίγκα.