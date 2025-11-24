Ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα, σε εκδήλωση του ισπανικού πρακτορείου Europe Press, μίλησε για τη συνεργασία της FIBA με το NBA και τις προοπτικές που ανοίγει το NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο πρόεδρος της FIBA Europe τόνισε ότι η νέα διοργάνωση θα δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες εκτός franchise να προκριθούν σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δημιουργώντας φαινόμενα τύπου «Λέστερ», όπου αουτσάιντερ μπορούν να διεκδικήσουν τίτλους.

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον γενικό γραμματέα της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, ο Γκαρμπαχόσα σημείωσε ότι παρά τις διαφωνίες, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, ενώ επισήμανε ότι η αξιοκρατία και η διαφάνεια πρέπει να είναι το βασικό πλαίσιο για όλους τους συμμετέχοντες.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των εθνικών πρωταθλημάτων και της βιωσιμότητας των συλλόγων, επισημαίνοντας ότι το NBA Europe θα συμβάλει στην ενίσχυση τους μέσω ανοιχτής και δίκαιης κατανομής εσόδων.

Ο Γκαρμπαχόσα αναφέρθηκε επίσης στις αλλαγές στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών, επισημαίνοντας ότι η διεύρυνση των διοργανωτών και η τροποποίηση των συστημάτων πρόκρισης αυξάνει την απήχηση και την ποιότητα του προϊόντος, ενώ αποθέωσε την Ελληνική Ομοσπονδία και τον Βαγγέλη Λιόλιο για τη διοργάνωση του περυσινού Ευρωμπάσκετ Γυναικών, που συγκέντρωσε περισσότερους από 7.000 θεατές στον τελικό.