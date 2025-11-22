Το απόγευμα του Σαββάτου (22/11), ο Κρις Πολ ανακοίνωσε επίσημα ότι στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα αποσυρθεί από τα παρκέ, κλείνοντας μια θρυλική καριέρα στο ΝΒΑ.

Με ένα συγκινητικό βίντεο που ανήρτησε στα social media, ανήμερα του εκτός έδρας αγώνα των Κλίπερς απέναντι στη Σάρλοτ, την ομάδα της γενέτειράς του, ο 40χρονος πόιντ γκαρντ ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι η σεζόν 2025/26 θα είναι το «Last Dance» του, η τελευταία πράξη ενός αξέχαστου ταξιδιού στον μαγικό κόσμο του μπάσκετ.

Back in NC!!! What a ride…Still so much left…GRATEFUL for this last one!! 🤞🏾 pic.twitter.com/1ZaJSqsWRD — Chris Paul (@CP3) November 22, 2025

Ο «CP3» ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία όταν επιλέχθηκε στο Νο.4 του ντραφτ του 2005 από τους Χόρνετς και σε 21 σεζόν φόρεσε τις φανέλες των Κλίπερς, Ρόκετς, Θάντερ, Σανς, Γουόριορς και Σπερς. Στην καριέρα του έχει επιλεγεί 12 φορές στο All-Star Game, έχει ενταχθεί στην κορυφαία πεντάδα για τέσσερις σεζόν, ενώ αναδείχθηκε κορυφαίος πασέρ σε πέντε σεζόν και κορυφαίος «κλέφτης» σε έξι σεζόν.

Το μοναδικό στοιχείο που λείπει από τη συλλογή του είναι το δαχτυλίδι πρωταθλητή, έχοντας όμως ξεπεράσει τις 1.350 συμμετοχές στη regular season, με μέσους όρους 16,9 πόντους, 9,2 ασίστ και 4,4 ριμπάουντ. Μια καριέρα που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ΝΒΑ.