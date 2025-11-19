Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στο παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, γράφοντας ιστορία ως ο μοναδικός παίκτης που έχει αγωνιστεί σε 23 σεζόν στο NBA. Μετά από μια μακρά περίοδο αποχής περίπου 200 ημερών και την πρώτη πρεμιέρα που απουσίασε στην καριέρα του, ο 40χρονος σταρ πάτησε ξανά παρκέ, ολοκληρώνοντας την αποθεραπεία του από την επίμονη ισχιαλγία που τον ταλαιπωρούσε και του στερούσε τις προπονήσεις.

Έχοντας δοκιμάσει τον εαυτό του στις προπονήσεις με τη θυγατρική ομάδα των Λέικερς, ο ΛεΜπρόν εμφανίστηκε έτοιμος για δράση και μάλιστα με χρυσά παπούτσια, συμβολικά για τη σημασία της στιγμής. Ξεκινώντας βασικός, όχι μόνο κατέγραψε τη συμμετοχή-ρεκόρ, αλλά πέτυχε και το πρώτο του καλάθι με τρίποντο, ξεπερνώντας τον Ρέτζι Μίλερ και ανεβαίνοντας στην 6η θέση των κορυφαίων τριποντέρ όλων των εποχών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Athletic (@theathletichq)

Στο πρώτο του παιχνίδι για τη φετινή σεζόν σημείωσε double-double με 11 πόντους, 12 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 29 λεπτά, συμβάλλοντας στη νίκη των Λέικερς με 140-126 — την υψηλότερη παραγωγικά εμφάνισή τους μέχρι τώρα. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του NBA συνεχίζει να κυνηγά νέα ορόσημα: χρειάζεται 50 ακόμη συμμετοχές για να ξεπεράσει τον θρυλικό Ρόμπερτ Πάρις σε συνολικούς αγώνες, καθώς και 508 ασίστ για να ανέβει στην τρίτη θέση των καλύτερων πασέρ όλων των εποχών, πάνω από τον Τζέισον Κιντ.