Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο γιος του, Μπρόνι Τζέιμς, έγιναν το πρώτο ζευγάρι πατέρα και γιου που αγωνίστηκε μαζί στο NBA την Τρίτη το βράδυ, κατά την έναρξη της σεζόν των Λέικερς.

Ο ΛεΜπρόν και ο Μπρόνι μπήκαν μαζί στον αγώνα, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου, προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό που γνώριζε τη σημασία του επιτεύγματος.

Ο ΛεΜπρόν είχε ήδη ξεκινήσει τον αγώνα και είχε παίξει 13 λεπτά προτού ενώσει τις δυνάμεις του με τον 20χρονο γιο του για να γράψουν ιστορία.

LeBron James. Bronny James. The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh — NBA (@NBA) October 23, 2024

Ο 39χρονος ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς Τζούνιορ επιλέχθηκε στον δεύτερο γύρο του Ντραφτ από τους Λέικερς το περασμένο καλοκαίρι.

Για πρώτη φορά στο ΝΒΑ πατέρας και γιος μαζί

Είναι το πρώτο ζευγάρι πατέρα και γιου που παίζει ταυτόχρονα στην κορυφαία καλαθοσφαιρική λίγκα του κόσμου, πόσο μάλλον στην ίδια ομάδα.

LeBron: «You ready?» Bronny: «Yup.» This LeBron and Bronny moment mic’d up ❤️🎙️ pic.twitter.com/ffzTOoIdCx — Bleacher Report (@BleacherReport) October 23, 2024

Ο Κεν Γκρίφι Σίνιορ και ο Κεν Γκρίφι Τζούνιορ ήταν παρόντες στο γήπεδο των Λέικερς για να παρακολουθήσουν από κοντά το ίδιο ιστορικό γεγονός που είχαν δημιουργήσει στο Major League Baseball.

Οι δύο παίκτες έπαιξαν μαζί σε 51 αγώνες για τους Seattle Mariners το 1990 και το 1991, ως το πρώτο δίδυμο πατέρα και γιου στο μπέιζμπολ.

Οι Τζέιμς και οι Γκρίφι συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν τον αγώνα, βγάζοντας φωτογραφίες και ανταλλάσσοντας θερμές κουβέντες μεταξύ δύο αξιοσημείωτων οικογενειών.

LeBron James, Ken Griffey Sr., Bronny James, and Ken Griffey Jr. 🔥 pic.twitter.com/hprJFmfnQo — Bleacher Report (@BleacherReport) October 23, 2024

Ο ΛεΜπρόν, τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA και 20 φορές All-Star, είχε μιλήσει για το όνειρό του να παίξει δίπλα στον Μπρόνι πριν μερικά χρόνια, όταν ο μεγαλύτερος γιος του ήταν ακόμα στο λύκειο. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα αφού ο Μπρόνι μπήκε στο ντραφτ ως έφηβος, μετά από μία κολεγιακή σεζόν, και οι Λέικερς τον επέλεξαν στη θέση 55.