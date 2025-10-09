Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε τον μπασκετικό «κόσμο» σε κατάσταση «πανικού» όταν ανακοίνωσε την «Second Decision», την «Απόφαση των Αποφάσεων». Όλοι νόμιζαν πως ήρθε η ώρα του «Βασιλιά» να βάλει «τέλος» στην επαγγελματική του καριέρα. Όμως όταν ήρθε η ώρα της απόφασης, ο κόσμος είδε ότι η απόφαση αυτή ήταν μια διαφήμιση… κονιάκ.

Ο κόσμος ένιωσε εξαπατημένος από αυτό το «φιάσκο» του «Βασιλιά».

Συγκεκριμένα ο 29χρονος Άντριου Γκαρσία, νομίζοντας πως αυτή η χρονιά θα είναι η τελευταία του ΛεΜπρόν, αποφάσισε να πληρώσει 865.000 δολάρια για δύο εισητήρια για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν των Λέικερς, ενάντια στην Γιούτα, νομίζοντας πως θα είναι η τελευταία του παρουσία στα παρκέ.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ Sports, o 29χρονος κατέθεσε αγωγή εναντίον του Τζέιμς και αξιώνει αποζημίωση ίσης της τιμής των δύο εισητηρίων, υποστηρίζοντας πως πλέον έχουν χάσει την αξία την οποία μπορεί να είχαν. Επίσης κατηγορεί τον «Βασιλιά» για απάτη, εξαπάτηση και ψευδή δήλωση.