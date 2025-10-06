Ο χρόνος περνά και η θρυλική καριέρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς πλησιάζει στο τέλος της. Παρότι φέτος συνεχίζει δυναμικά στο NBA, ξεπερνώντας το ρεκόρ των περισσότερων σεζόν για έναν παίκτη, οι συζητήσεις γύρω από την πιθανή απόσυρση του δεν σταματούν.

Τις τελευταίες ώρες όμως, ο «Βασιλιάς» έχει προκαλέσει νέο σάλο στα social media, με μια μυστηριώδη ανάρτηση που αναφέρει:

«Η απόφαση των αποφάσεων. 7 Οκτωβρίου»

Η δήλωση αυτή έχει πυροδοτήσει κύμα εικασιών για το αν πρόκειται για οριστική απόσυρση ή για κάτι άλλο που θα επηρεάσει την καριέρα του και το μέλλον του στο NBA. Οι φίλοι του μπάσκετ περιμένουν με αγωνία τις εξελίξεις.