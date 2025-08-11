Ο Ολυμπιακός έχει πλέον το δικό του σπίτι!

Από την 1η Αυγούστου, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ανήκει και επίσημα στους Πειραιώτες.

Για τα επόμενα 49 χρόνια, το ΣΕΦ θα αποτελεί την έδρα του Ολυμπιακού.

Ο τύπος παρκέ στο φαληρικό στάδιο, είναι το «Robins». Αυτό, χρησιμοποιούν και οι ομάδες στο ΝΒΑ.

Οι «ερυθρόλευκοι», έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες. Πιο συγκεκριμένα, το παρκέ του γηπέδου, είναι σαν… καινούργιο!

Βάψιμο και συντήρηση στον αγωνιστικό χώρο και οι επισκευές συνεχίζονται.

Ο Ολυμπιακός, κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις νέες αυτές αλλαγές. Οι Πρωταθλητές Ελλάδος, με μια μία πανοραμική φωτογραφία του γηπέδου και μία λιτή λεζάντα, έδωσαν το σύνθημα για τη νέα σεζόν!

«Ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν… ξεκινώντας από το σπίτι μας!», ανέφερε η χαρακτηριστική περιγραφή.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Παράλληλα, όλα τα θέματα που υπήρχαν με την εισροή υδάτων στις κακοκαιρίες, ανήκουν στο παρελθόν. Οι εργασίες και σε αυτόν τον τομέα, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Τα προβλήματα στην οροφή, επιδιορθώθηκαν.